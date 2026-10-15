Купила коврик для обуви в "Фикс Прайсе": нашла у него 7 способов применения - делюсь лайфхаками

Как можно использовать коврик для обуви из "Фикс Прайса"

Кажется, что с обычным ковриком для обуви не получится придумать что-то интересное. Но эта вещь способна пригодиться в быту, так как из нее можно сделать несколько приспособлений.

Пользу могут принести резиновые и пластиковые коврики, которые имеют бортики. Они позволяют удержать влагу, без проблем очищаются, а также подходят для неожиданных случаев. Рассмотрим необычные способы использования.

Поддон для комнатных цветов

Выставите на коврик комнатные растения. Если начнет вытекать вода, то она больше не окажется на подоконнике.

Подставка под бытовую химию

Поместите коврик под раковину на кухне, где хранится бытовая химия. Если средство разольется или начнет капать, то оно не повредит гарнитур.

Емкость для садовых инструментов

Коврик с бортиками можно использовать для хранения грязных инструментов, которые остаются после рыхления, прополки и прочих садовых работ. Благодаря этому земля не будет разноситься по сараю, кладовке и прочим местам.

Хранение зонтов

Глубокий коврик станет спасением для тех людей, которые не знают, где хранить мокрые зонтики. Вода перестанет стекать на пол, так как теперь она будет скапливаться только в поддоне.

Поддон для багажника автомобиля

Багажник быстро загрязняется не только из-за пыли, но и разлитой автомобильной химии. Проблема будет решена, если омывающая жидкость, масло и прочие жидкости будут находиться в поддоне.

Хранение сапог на даче

После дачных работ сапоги покрываются грязью, из-за чего в них лучше не заходить в дом. Обувь временно можно расположить на коврике, обмыть ее, после чего сполоснуть поддон.

Подставка для мисок животных

Поставьте на коврик миски с кормом и водой, после чего кормление питомца станет более аккуратным, сообщает prochepetsk.ru.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова купила два пластиковых коврика с бортиками. Один из них она использует для стандартной обуви, а другой - для бытовой химии. Коврики легко моются, являются долговечными. Первое время они имеют неприятный запах, но убрать его очень просто. Достаточно выложить их на открытый балкон на несколько дней.

Фото: Сгенерировано ИИ

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