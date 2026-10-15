Какая зима ждет Петербург: когда выпадет снег и готовить ли валенки

Главный синоптик Петербурга рассказал о том, когда стоит ждать первый снег.

Осень пересекла экватор. На улице то похолодало, то тепло. Однако зима не за горами. Горожане гадают: завалит ли город снегом в этом году или нас снова ждет бесконечная слякоть?

Главный синоптик города Александр Колесов рассказал "Городовому", чего ждать от погоды.

Когда выпадет первый снег?

Первые зимние «приветы» стоит ждать уже в ноябре.

"Думаю, что в ноябре начнутся минусы в Петербурге, появление льда. Но это не снежный покров, а просто появление снега", - говорит эксперт.

Обычно по климатической норме устойчивый снег в Петербурге появляется ближе к концу ноября или в начале декабря. Но в этом году погода явно не спешит следовать правилам.

Какой будет сама зима?

По словам эксперта, Гидрометцентр обещает достаточно мягкую и комфортную зиму. Температура будет чуть выше привычной нормы.

Но это не значит, что морозов не будет вовсе. Минусовые температуры обязательно придут, просто сильных и долгих аномальных температур синоптики пока не ждут. Из-за влияния Атлантики в город регулярно будут прорываться теплые циклоны.

"Зима будет тёплая, но с отрицательными температурами, чуть выше нормы, но я думаю, что для нас она будет более-менее комфортная. Честно говоря, у прогноза Гидрометцентра низкая успешность. Сейчас такие процессы в период глобального потепления, что не поймать изменения сложно", - отмечает синоптик.

Почему синоптики не дают точных дат?

Сказать заранее, в какой именно день город укроет белым покрывалом, невозможно. Циклоны постоянно сменяют друг друга. Прогноз меняется буквально каждый день.

Долгосрочные предсказания на целую зиму вперед сейчас срабатывают очень плохо.

По словам Колесова, реально точный прогноз синоптики могут дать только на 10 дней вперед. Всю остальные обещания — лишь примерный ориентир.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург накрыло необычным для октября куполом тепла.