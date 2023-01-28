Готовить станет в разы легче.
За три минуты можно сделать целую гору.
Приготовить проще простого.
Большинство допускает одну и ту же ошибку.
Дети больше не захотят покупной снек.
Не раскрывайте тайну гостям, даже если будут предлагать деньги.
Хитрость сработает и с натуральной, и с синтетической оболочкой.
Известный повар поделился секретом.
Эта ароматная выпечка никого не оставит ранодушным.
Удивите домочадцев необычным лакомством.
Остальные нужно готовить.
Блюдо можно есть только избранным.
Не нужно долго возиться с тестом.
Готовится очень просто и быстро.
Иногда важен каждый грамм.
Незаменимый продукт на европейской кухне.
Руки будут благоухать.
Точно будете готовить ее постоянно.
Сливочный вкус сведет вас с ума.
Потратите не больше двух минут.