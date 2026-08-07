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Пирог-вкуснятина: ужин за 30 минут на сковороде — готовлю без мороки Пирог-вкуснятина: ужин за 30 минут на сковороде — готовлю без мороки
Пирог на сковороде с картошкой и колбасой готовится за 30 минут без духовки. Ингредиенты доступны, а блюдо получается сытным и ароматным, подходит для ужина и перекуса. 
06 авг 2026 12:31
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Перестала добавлять сахар в тесто для блинов — и они тоньше, ажурнее, без подгоревших краёв Перестала добавлять сахар в тесто для блинов — и они тоньше, ажурнее, без подгоревших краёв
Сахар в тесте для блинов — не обязательный ингредиент, а привычка, которая ограничивает выбор начинок, ухудшает текстуру и маскирует настоящий вкус.
03 авг 2026 12:31
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