Лайфхаки по засолке огурцов
Булгур — полезная замена рису и картофелю. Секрет рассыпчатого гарнира — обжарка на масле до орехового аромата.
Маленький шедевр на вашем столе
Как приготовить жареное варенье из яблок
Пирог на сковороде с картошкой и колбасой готовится за 30 минут без духовки. Ингредиенты доступны, а блюдо получается сытным и ароматным, подходит для ужина и перекуса.
Привычное блюдо заиграет новыми красками
Как приготовить варенье из черники
Простые правила консервирования
Северная столице стала символом гастротуризма.
Национальный рецепт котлет
Как приготовить бисквитный рулет с повидлом
Идеальное блюдо на завтрак
Шеф-повар рассказал, что нужно сделать, чтобы бефстроганов получился идеальным.
Как приготовить квашеную аджику
Сахар в тесте для блинов — не обязательный ингредиент, а привычка, которая ограничивает выбор начинок, ухудшает текстуру и маскирует настоящий вкус.
Необычный способ приготовления гречки
Как приготовить блины из кабачков
Рассказываем, зачем в петербургских ресторанах искать советские билетики?
Вкуснейшая восточная намазка
Как приготовить ароматную аджику с кинзой