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С 1 сентября для владельцев квартир вводятся новые правила: юрист рассказал - что изменится

Опубликовано: 15 августа 2026 05:24
 Проверено редакцией
Городовой ру
С 1 сентября для владельцев квартир вводятся новые правила: юрист рассказал - что изменится
фото legion-media
К чему готовиться и как теперь действовать, чтобы не попасть впросак

С 1 сентября Жилищный кодекс РФ подкрутят — и перемены коснутся почти каждого собственника в многоэтажке. Новшества затронут и общие собрания, и пользование общедомовым имуществом, и даже смену управляющей компании.

Решения по общему имуществу: теперь проще, но с нюансами

Раньше из-за установки кондиционера на фасаде могли вспыхивать споры и даже суды: никто толком не знал, сколько голосов нужно. Теперь всё прозрачнее: большинство вопросов по общедомовому имуществу решают простым большинством голосов.

Но есть важный момент: если часть общего имущества хотят передать во временное пользование кому-то извне (например, арендатору), потребуется не меньше двух третей голосов.

Вот на что стоит обратить внимание собственникам:

  • если планируете ставить оборудование на фасаде — готовьте собрание и собирайте большинство голосов;
  • при передаче части общего имущества сторонним лицам — заранее считайте, хватит ли поддержки двух третей собственников;
  • помните, что перерасход ресурсов по вине владельца квартиры придётся возмещать.

Собрания станут «цифровее»

Теперь для заочного голосования обязательно нужен администратор — человек, который умеет работать с ГИС ЖКХ и цифровыми сервисами. Назначить его могут только из числа инициаторов собрания — то есть либо собственника, либо представителя УК.

Сменить управляющую компанию: не так быстро, как раньше

Расторгнуть договор с УК по желанию жильцов теперь можно не раньше чем через год после его заключения. Исключение — если решили перейти на другой способ управления (например, создать ТСЖ) или если суд подтвердил нарушения со стороны УК.

Вывод

Новые нормы делают часть решений прозрачнее, но одновременно добавляют обязательные процедуры и ограничения. Собственникам важно заранее вникать в правила и планировать действия — особенно если назревает вопрос смены УК или использования общего имущества.

Ранее «Городовой» рассказывал, что означают полоски у пилотов.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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