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Итальянская закуска «Пепероната»: идеальна в период сбора урожая перцев – простой рецепт

Опубликовано: 15 августа 2026 06:07
 Проверено редакцией
Итальянская закуска «Пепероната»: идеальна в период сбора урожая перцев – простой рецепт
Итальянская закуска «Пепероната»: идеальна в период сбора урожая перцев – простой рецепт
Городовой ру
Итальянская овощная закуска

«Пепероната» является одним из наиболее популярных блюд итальянской кухни. Несмотря на то что некоторые классифицируют ее как салат, пеперонату можно подавать как самостоятельное основное блюдо, горячую или холодную закуску, а также в качестве гарнира к мясным блюдам.

Название этого кулинарного шедевра происходит от его ключевого ингредиента — перца. Практически каждая итальянская семья имеет свой уникальный рецепт данного блюда, однако болгарский перец остается его неотъемлемой составляющей.

Ингредиенты:

  • Лук — 2 шт.;
  • Чеснок — 6 зубчиков;
  • Базилик — 2 шт.;
  • Соль — по вкусу;
  • Оливковое масло — ¾ стакана;
  • Перец — 2 кг;
  • Уксус — 1 ст. ложка;
  • Томаты в собственном соку — 1 стакан.

Процесс приготовления:

Перцы и зелень следует тщательно вымыть. Чеснок и лук очистить от шелухи. Чеснок нарезать пластинками, лук — полукольцами.

Перцы необходимо разрезать пополам, удалить семена, после чего нарезать ломтиками. В кастрюле разогреть оливковое масло, добавить чеснок, лук и перцы. Тушить овощи на медленном огне в течение приблизительно 20 минут.

Добавьте томаты, уксус, листья базилика, соль и тушите в течение приблизительно одного часа.

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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