Любовный гороскоп для каждого знака Зодиака: что их ждет на неделе с 17 по 23 августа - пора проверить

Гороскоп Любви от "Городового" на неделю

Портал “Городовой” опубликовал любовный гороскоп на неделю с 17 по 23 августа. Прогноз затронет каждый знак Зодиака.

Овны должны изменить отношение к любимому человеку, так как сейчас они допускают в его адрес много критики и недовольства.

Тельцам стоит провести время с теми, кто им особенно дорог, поэтому другие дела необходимо временно перенести на другое время.

Близнецам пора забыть про одиночество, следует завязать полезные знакомства.

Раки должны проявить инициативу в отношениях, что только укрепит союз, позволит разрешить любые разногласия.

Львам необходимо прислушаться к интуиции, что приведет их к личному счастью.

Девы должны посмотреть по сторонам, ведь тот человек, который им нужен, находится совсем рядом.

Весы начнут личную жизнь с чистого листа, поймут, чего им не хватает для настоящего счастья.

Скорпионов ожидают душевные разговоры с близкими, которые помогут разобраться во многих вопросах.

Стрельцы получат шанс восстановить отношения с тем человеком, который когда-то был очень к ним близок.

Козерогам лучше провести время в одиночестве, что позволит сформировать правильные мысли и реализовать задуманное.

Водолеев ожидает романтическое свидание, которое заставит относиться к любимому человеку иначе.

Рыбы научатся прощать тех, кто когда-то причинил им зло, после чего на душе сразу станет легче.

Ранее портал "Городовой" рассказал, кому повезет во второй половине августа.

