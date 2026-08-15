Не выбрасываю переросшие огурцы - готовлю из них вкуснейший релиш на зиму: и 20 банок будет мало

Речь идет о соусе релиш – пикантной приправе, которая способна преобразить любое мясное блюдо. Освоив этот рецепт, вы перестанете видеть в крупных огурцах проблему и начнете воспринимать их как ценный ингредиент.
Что такое релиш и с чем его едят
Релиш – это густой овощной соус кисло-сладкого вкуса, популярный в американской и европейской кухне. Он идеально дополняет мясо, птицу, домашние бургеры, сосиски, запеченный картофель и даже обычные бутерброды. Его яркий, слегка сладковатый вкус с приятной кислинкой и горчичной пикантностью делает любое блюдо более выразительным.
Продукты для домашнего релиша
Для приготовления соуса из переросших огурцов подготовьте следующие ингредиенты:
- Огурцы – 1 кг;
- Репчатый лук – 2 шт.;
- Болгарский перец – 2 шт.;
- Острый перец – 1 шт. (без семян);
- Дижонская горчица – 100 г;
- Зернистая горчица – 60 г;
- Сахар – 150 г;
- Соль – 1 ст. л. с горкой;
- Куркума – 1 ч. л.;
- Уксус 9% – 50 мл;
- Масло растительное – 50 мл;
- Крахмал – 1 ч. л. с горкой;
- Вода – 70 мл.
Технология приготовления шаг за шагом
Начните с подготовки овощей: огурцы натрите на крупной терке или мелко нарежьте ножом – выбирайте консистенцию по вкусу. Лук порубите как можно мельче, а болгарский и острый перец измельчите блендером до пастообразного состояния. Соедините все овощи в кастрюле, добавьте оба вида горчицы, сахар, соль, куркуму, уксус и масло. Тщательно перемешайте и оставьте на 1–2 часа для выделения сока. Затем поставьте на огонь, доведите до кипения и варите 10 минут. Крахмал разведите в холодной воде и влейте в соус тонкой струйкой, проварите еще 3 минуты до загустения. Готовый релиш разложите по чистым банкам и остудите при комнатной температуре.
Личный опыт
"Когда я впервые приготовила релиш из переросших огурцов, то не питала особых иллюзий. Каково же было мое удивление, когда семья съела все за один вечер и потребовала готовить сразу двойную порцию. Теперь я специально оставляю несколько крупных огурцов на грядке именно для этого соуса", - поделилась автор "Городового" Алина Владимирова.
Вывод
Переросшие огурцы – не повод для расстройства, а отличная основа для домашнего релиша. Соус получается насыщенным, ароматным и хранится даже без холодильника. Попробуйте этот рецепт, и вы навсегда измените свое отношение к крупным плодам с огорода.
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