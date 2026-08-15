Не выбрасываю переросшие огурцы - готовлю из них вкуснейший релиш на зиму: и 20 банок будет мало

Не выбрасываю переросшие огурцы - готовлю из них вкуснейший релиш на зиму: и 20 банок будет мало Городовой ру

Переросшие огурцы на грядке – привычная картина для любого огородника. Обычно их отправляют в компост или на корм скоту, но есть способ превратить этот "некондиционный" урожай в кулинарный шедевр.