Кабачок и немного фарша - на выходе получаются нежнейшие оладьи: сытное и вкусное блюдо

Сделать кабачковые оладьи более сытными и вкусными получится, если добавить в них фарш. Портал “Городовой” поделился рецептом с сайта “Аймкук”.
Ингредиенты:
- кабачки - 600 г;
- фарш - 400 г;
- куриное яйцо - 1 штука;
- мука - 50 г;
- подсолнечное масло - 50 г;
- чеснок - 1 зубчик;
- петрушка - 1 пучок;
- соль и перец - по вкусу.
Приготовление:
Кабачки помыть, нарезать их на небольшие кусочки, при необходимости удалить кожуру и семечки. Чеснок почистить. Выложить ингредиенты в блендер, измельчить.
Переложить массу в глубокую емкость, добавить любой фарш, куриное яйцо, муку и измельченную петрушку. Посолить и поперчить. Должна получиться вязкая масса.
Влить масло на сковороду, прогреть и выложить с помощью ложки оладьи. Обжарить их до готовности. При необходимости лишнее масло можно убрать бумажными полотенцами. Подавать блюдо только в горячем виде.
Личный опыт
Я всегда готовлю эти оладьи из молодых кабачков и куриного фарша. Вкус получается особенно нежным.
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