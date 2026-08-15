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Кабачок и немного фарша - на выходе получаются нежнейшие оладьи: сытное и вкусное блюдо

Опубликовано: 15 августа 2026 02:06
 Проверено редакцией
Кабачок и немного фарша - на выходе получаются нежнейшие оладьи: сытное и вкусное блюдо
Кабачок и немного фарша - на выходе получаются нежнейшие оладьи: сытное и вкусное блюдо
Городовой ру
Как приготовить кабачковые оладьи

Сделать кабачковые оладьи более сытными и вкусными получится, если добавить в них фарш. Портал “Городовой” поделился рецептом с сайта “Аймкук”.

Ингредиенты:

  • кабачки - 600 г;
  • фарш - 400 г;
  • куриное яйцо - 1 штука;
  • мука - 50 г;
  • подсолнечное масло - 50 г;
  • чеснок - 1 зубчик;
  • петрушка - 1 пучок;
  • соль и перец - по вкусу.

Приготовление:

Кабачки помыть, нарезать их на небольшие кусочки, при необходимости удалить кожуру и семечки. Чеснок почистить. Выложить ингредиенты в блендер, измельчить.

Переложить массу в глубокую емкость, добавить любой фарш, куриное яйцо, муку и измельченную петрушку. Посолить и поперчить. Должна получиться вязкая масса.

Влить масло на сковороду, прогреть и выложить с помощью ложки оладьи. Обжарить их до готовности. При необходимости лишнее масло можно убрать бумажными полотенцами. Подавать блюдо только в горячем виде.

Личный опыт

Я всегда готовлю эти оладьи из молодых кабачков и куриного фарша. Вкус получается особенно нежным.

Ранее портал "Городовой" рассказал, как приготовить кетчуп "Шашлычный".

Автор:
Полина Аксенова
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