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3 ложки — и чугунная сковорода как из магазина: ни векового нагара, ни липкого жира — блестит как новая

Опубликовано: 15 августа 2026 00:30
 Проверено редакцией
3 ложки — и чугунная сковорода как из магазина: ни векового нагара, ни липкого жира — блестит как новая
3 ложки — и чугунная сковорода как из магазина: ни векового нагара, ни липкого жира — блестит как новая
Городовой ру
Как быстро и просто отмыть старую чугунную сковородку.

Чугунная сковорода есть в хозяйстве почти каждой женщины. Чаще всего она как семейная реликвия, передавалась из поколения в поколение. Но вместе с историей и памятью передается многолетний нагар, который на первый взгляд кажется неочищаемым. Однако нужно лишь знать метод, который позволит вековой грязи отватиться струпьями, пишет источник.

Рецепт чистящего состава и его действие

Два компонента из вашего кухонного шкафа творят настоящее чудо. Пищевая сода выступает как мягкий абразив, а горчичный порошок активно расщепляет жировые отложения. Вместе они превращают застарелый нагар в рыхлую, легко смываемую массу. Возьмите две ложки соды и одну ложку сухой горчицы, смешайте их прямо в сковороде и добавьте горячую воду до образования густой пасты.

Пошаговая инструкция

Нанесите пасту на загрязненные участки и поставьте сковороду на средний огонь. Доведите смесь до кипения и кипятите 5–10 минут – этого времени достаточно, чтобы жир размягчился и начал отделяться от стенок.

После кипячения слейте жидкость, промойте посуду горячей водой и удалите остатки нагара мягкой губкой. Для лучшего результата следуйте этим рекомендациям популярного блогера Марины Жуковой:

  • Стоит отказаться от кислот и агрессивных абразивов – они разрушают защитный слой чугуна;
  • После чистки обязательно прокалите сковороду с небольшим количеством масла для восстановления антипригарных свойств;
  • Не оставляйте пасту на поверхности надолго без нагрева – эффективность достигается именно при кипячении.

Личный опыт

Каждый раз, когда автор "Городового" Алина Владимирова видит на барахолке зачерствевшую чугунную сковороду с многолетним нагаром, у нее внутри просыпается азарт реставратора. Ей нравится наблюдать, как под слоем горчично-содовой пасты, шипящей на плите, проявляется благородный серый металл – это как археологическая находка на собственной кухне. За десять минут дешевая паста делает то, с чем не справляются дорогие средства.

Вывод

Сода и горчица – простое и безопасное средство для борьбы с застарелым нагаром на чугунной посуде. Минимум ингредиентов, 10 минут кипячения, и ваша сковорода обретет вторую жизнь. Помните о финальной прокалке с маслом, чтобы продлить срок службы любимой кухонной утвари.

Ранее "Городовой" рассказывал, как при помощи соды и мыла отстирать даже самые старые футболки.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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