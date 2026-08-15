3 ложки — и чугунная сковорода как из магазина: ни векового нагара, ни липкого жира — блестит как новая

Чугунная сковорода есть в хозяйстве почти каждой женщины. Чаще всего она как семейная реликвия, передавалась из поколения в поколение. Но вместе с историей и памятью передается многолетний нагар, который на первый взгляд кажется неочищаемым. Однако нужно лишь знать метод, который позволит вековой грязи отватиться струпьями, пишет источник.
Рецепт чистящего состава и его действие
Два компонента из вашего кухонного шкафа творят настоящее чудо. Пищевая сода выступает как мягкий абразив, а горчичный порошок активно расщепляет жировые отложения. Вместе они превращают застарелый нагар в рыхлую, легко смываемую массу. Возьмите две ложки соды и одну ложку сухой горчицы, смешайте их прямо в сковороде и добавьте горячую воду до образования густой пасты.
Пошаговая инструкция
Нанесите пасту на загрязненные участки и поставьте сковороду на средний огонь. Доведите смесь до кипения и кипятите 5–10 минут – этого времени достаточно, чтобы жир размягчился и начал отделяться от стенок.
После кипячения слейте жидкость, промойте посуду горячей водой и удалите остатки нагара мягкой губкой. Для лучшего результата следуйте этим рекомендациям популярного блогера Марины Жуковой:
- Стоит отказаться от кислот и агрессивных абразивов – они разрушают защитный слой чугуна;
- После чистки обязательно прокалите сковороду с небольшим количеством масла для восстановления антипригарных свойств;
- Не оставляйте пасту на поверхности надолго без нагрева – эффективность достигается именно при кипячении.
Личный опыт
Каждый раз, когда автор "Городового" Алина Владимирова видит на барахолке зачерствевшую чугунную сковороду с многолетним нагаром, у нее внутри просыпается азарт реставратора. Ей нравится наблюдать, как под слоем горчично-содовой пасты, шипящей на плите, проявляется благородный серый металл – это как археологическая находка на собственной кухне. За десять минут дешевая паста делает то, с чем не справляются дорогие средства.
Вывод
Сода и горчица – простое и безопасное средство для борьбы с застарелым нагаром на чугунной посуде. Минимум ингредиентов, 10 минут кипячения, и ваша сковорода обретет вторую жизнь. Помните о финальной прокалке с маслом, чтобы продлить срок службы любимой кухонной утвари.
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