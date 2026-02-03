Алина Владимирова
Образование:
Окончила Казанский (Приволжский) федеральный университет, факультет русской филологии и журналистики в 2011 году. Основная специальность — учитель русского языка и литературы, дополнительная — практическая журналистика.
Опыт в СМИ у меня разнообразный — печать, телевидение, сетевые издания.
После окончания университета работала в региональной редакции РЕН ТВ, в электронной деловой газете БИЗНЕС Online. Сотрудничала с порталами SM.News.ru, PrimaMedia.
Уверена, что не бывает сложных и скучных тем. Просто и интересно можно рассказать о чем угодно: хоть про новый законопроект, хоть про домашнюю уборку.
Люблю книги, кино, цветы и путешествия.
