Образование:

Окончила Казанский (Приволжский) федеральный университет, факультет русской филологии и журналистики в 2011 году. Основная специальность — учитель русского языка и литературы, дополнительная — практическая журналистика.

Опыт в СМИ у меня разнообразный — печать, телевидение, сетевые издания.

После окончания университета работала в региональной редакции РЕН ТВ, в электронной деловой газете БИЗНЕС Online. Сотрудничала с порталами SM.News.ru, PrimaMedia.

Уверена, что не бывает сложных и скучных тем. Просто и интересно можно рассказать о чем угодно: хоть про новый законопроект, хоть про домашнюю уборку.

Люблю книги, кино, цветы и путешествия.