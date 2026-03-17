Кастрюлю в сторону: свеклу больше не варю, знаю 3 способа готовить по-другому — выходит вкуснее и сочнее

Как запекать свеклу: хоть в салат, хоть как отдельное блюдо

Отварить - традиционный, но не единственный способ приготовления свеклы. Умные хозяйки придумали запекать корнеплод. Они уверяют, что запеченная свекла превосходит вареную: имеет более насыщенный вкус и аромат, глубокий рубиновый цвет и плотную текстуру. В отличие от овощей, которые долго варятся в кастрюле, печеные не становятся водянистыми, не отдают сок и полезные вещества воде. К тому же запекание, особенно крупных корнеплодов, занимает меньше времени, чем варка. Автор канала "В саду у Валентинки" рассказала, как запекать свеклу.

Запекание целиком на соли

Метод подходит для мелких и средних корнеплодов. На противень насыпают слой соли толщиной 1–2 см, выкладывают вымытые и обсушенные свеклы хвостиками вверх. Запекают при температуре 140–180C. Время зависит от размера: маленькие будут готовы через 40–50 минут, крупным может потребоваться до 1 часа 20 минут. Чтобы свекла не пересыхала, в духовку ставят ёмкость с водой.

У метода нашлись сторонники в комментариях.

"Кстати, по оригинальному рецепту селедки под шубой используется свекла, запеченная в соли. Так делает моя подруга. Свекла получается с оригинальным вкусом, придавая салату особую пикантность."

Запекание в фольге

Корнеплоды заворачивают в фольгу, оставляя внутри воздушную прослойку — это поможет им пропариться и сохранить сочность. Крупные экземпляры лучше завернуть в два слоя. Во время запекания свеклу желательно переворачивать. Если корнеплод очень крупный, его можно разрезать пополам и смазать срезы растительным маслом, чтобы не вытекал сок.

Запекание свеклы кусочками

Свеклу на винегрет и другие салаты можно запекать сразу очищенной и нарезанной кубиками. Можно посыпать ее луком, чесноком, травами и пряностями — и получится готовое самостоятельное блюдо.

Изучив комментарии, можно заметить, что кому-то метод пришелся по вкусу, а другие остаются верны отвариванию.

"Всегда варю. Запечённая не нравится, и заморочек много - печь, противень, рукава и прочее. А тут отварил, кастрюльку помыл и нет проблем".

Некоторые комментаторы поделились, что привыкли варить свеклу в микроволновке: 7 минут — и корнеплод готов, без возни и грязной посуды.

Ранее Городовой рассказал, как покрасить яйца на Пасху с помощью свеклы.