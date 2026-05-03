Дело в стрелках: маленькая деталь, которая сделает ваши джинсы самыми модными в 2026 году

Весна в Петербурге — это всегда сигнал: пора прятать тяжелые пуховики и пересматривать гардероб. Главная вещь в нем, конечно, джинсы.
В 2026 году мода делает крутой поворот. Мы наконец-то уходим от «безумных» фасонов в сторону спокойной классики.
Имидж-консультант Елена Бестави рассказала, на что ориентироваться при выборе новой пары.
Главная новость года — мы все немного устали от хаоса. Оставьте в прошлом огромные дыры, странные вырезы и лишние детали.
"Все устали от экстремальных фасонов, от ультра рваных фасонов, от белья, карманов, карго, отваренки, которая мне лично надоела еще в 90-е прошлого века, от укороченных джинсов, которые очень часто резали ногу и носили диспропорции в фигуре.
Им на смену приходят классические джинсы, синего цвета, более официальный, скажем так, вариант со стрелками", - говорит эксперт.
- Уходят: стиль карго (куча карманов), экстремально рваные колени и «варенка» из 90-х.
- Уходят: укороченные модели. Они часто «резали» ноги и портили пропорции.
- Стрелки: Теперь джинсы могут быть почти официальными. Выбирайте модели с заглаженными или простроченными стрелками. Они визуально вытягивают рост и подходят даже для офиса.
- Сырой деним: В моде плотная, темно-синяя ткань без искусственных потертостей.
Широкие или узкие?
Тут есть два пути:
- Широкие джинсы: Это база. Они с нами надолго. Свободные, удобные, скрывающие всё лишнее.
- Скинни: Да, они возвращаются. Но будьте осторожны. Скинни подчеркивают каждый изгиб. Поэтому эксперт советует их только если вы полностью уверены в своей фигуре.
Посадка имеет значение
Забудьте про крайности. Самый стильный вариант — средне-высокая посадка. Она комфортна и идет всем.
Низкая посадка тоже встречается на подиумах, но это «опасный» тренд. Она хорошо смотрится только на очень длинноногих девушках. Если сомневаетесь — берите высокую.
С чем носить?
Джинсы в 2026-м — это универсальный солдат.
- Днем: с простой белой футболкой или оверсайз жакетом.
- Вечером: с нарядным топом и каблуками.
Выбирайте классический синий цвет, качественную плотную ткань и фасон, в котором вам удобно двигаться. Классика еще никогда не подводила!