Дело в стрелках: маленькая деталь, которая сделает ваши джинсы самыми модными в 2026 году

Эксперт рассказал, какие женские джинсы будут в моде на протяжении всего 2026 года.

Весна в Петербурге — это всегда сигнал: пора прятать тяжелые пуховики и пересматривать гардероб. Главная вещь в нем, конечно, джинсы.

В 2026 году мода делает крутой поворот. Мы наконец-то уходим от «безумных» фасонов в сторону спокойной классики.



Имидж-консультант Елена Бестави рассказала, на что ориентироваться при выборе новой пары.

Главная новость года — мы все немного устали от хаоса. Оставьте в прошлом огромные дыры, странные вырезы и лишние детали.

Елена Бестави Стилист "Все устали от экстремальных фасонов, от ультра рваных фасонов, от белья, карманов, карго, отваренки, которая мне лично надоела еще в 90-е прошлого века, от укороченных джинсов, которые очень часто резали ногу и носили диспропорции в фигуре. Им на смену приходят классические джинсы, синего цвета, более официальный, скажем так, вариант со стрелками", - говорит эксперт.

Стрелки: Теперь джинсы могут быть почти официальными. Выбирайте модели с заглаженными или простроченными стрелками. Они визуально вытягивают рост и подходят даже для офиса.

Сырой деним: В моде плотная, темно-синяя ткань без искусственных потертостей.

Широкие или узкие?

Тут есть два пути:

Широкие джинсы: Это база. Они с нами надолго. Свободные, удобные, скрывающие всё лишнее. Скинни: Да, они возвращаются. Но будьте осторожны. Скинни подчеркивают каждый изгиб. Поэтому эксперт советует их только если вы полностью уверены в своей фигуре.

Посадка имеет значение

Забудьте про крайности. Самый стильный вариант — средне-высокая посадка. Она комфортна и идет всем.

Низкая посадка тоже встречается на подиумах, но это «опасный» тренд. Она хорошо смотрится только на очень длинноногих девушках. Если сомневаетесь — берите высокую.

С чем носить?

Джинсы в 2026-м — это универсальный солдат.

с простой белой футболкой или оверсайз жакетом.

Вечером: с нарядным топом и каблуками.

Выбирайте классический синий цвет, качественную плотную ткань и фасон, в котором вам удобно двигаться. Классика еще никогда не подводила!