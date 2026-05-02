Муравьиный айсберг: почему профилактика и кирпичные дорожки работают лучше химии

Эксперт рассказал, что поможет избавиться от муравьем навсегда.

Муравьи в саду и огороде — это вечная дилемма. С одной стороны, они рыхлят землю и едят вредных гусениц. С другой — разводят тлю и портят корни.

Однако бегать за каждым муравьем с отравой бесполезно. Секрет успеха не в химии, а в правильном обустройстве участка.

Главный враг — гнилое дерево

Агроном Елизавета Тихонова рассказала "Городовому", что может помочь избавиться от насекомых.

Муравьи обожают места, где что-то гниет или портится. Особенно они любят старое дерево. Если на участке валяются доски или стоят деревянные борта у грядок — ждите гостей.

Елизавета Тихонова Агроном "Я стараюсь деревяшек вообще не держать в земле, потому что в этих местах они развозятся. Регулярно нужно рыхлить почву, чтобы разрушать ходы муравьев", - отметил эксперт.

Секрет прост: нужно просто заменить все деревянные конструкции на металлические перегородки. Нет дерева — нет гнили — муравьям негде строить «штаб».

Также по совету агронома, лучше дорожки выложить кирпичом или плиткой. Если используете дерево, обязательно обрабатывайте его современными пропитками, чтобы оно не разлагалось.

Про «тяжелую артиллерию»

Некоторые дачники, по словам Елизаветы Тихоновой используют креолин. Вещь мощная, но специфическая. Достаточно брызнуть в норку — и оттуда бегут все: и муравьи, и медведки, и даже мыши.

Жить там никто не захочет, но и вам самим подойти к этой грядке будет сложно.

Почему профилактика — это главное?

Любое средство, даже самое сильное, дает лишь временный эффект. Муравьи — ребята упорные, они вернутся, если им будет комфортно.

Главная их опасность не в самих укусах, а в том, что они работают «заводчиками» тли. Муравьи пасут её, как коров, ради сладкого молочка. В итоге они вместе губят яблони, сливы и кусты смородины.

"Сейчас очень много новых химических средств. Но самое главное — это, конечно, профилактика. Самое главное — профилактика", - повторяет эксперт.

Коротко, что делать:

Лишите их дома. Уберите гниль и дерево, поставьте металл. Защитите корни. Муравейники уходят вглубь до 1,5 метров и просто перегрызают корни деревьев. Перекапывайте. Муравьи не любят, когда их постоянно тревожат.

Помните: проще один раз сделать нормальные грядки, чем каждый сезон заливать огород химией.