Главные сокровища Турции: что посмотреть во время отдыха в Стамбуле - график работы, стоимость

На какие достопримечательности нужно обратить внимание в Стамбуле

Стамбул является самым популярным городом Турции, ведь на это есть причины. Именно здесь сохранилось невероятное количество исторических достопримечательностей, ради которых сюда едут со всего света. Особую ценность представляют мечети и башни. Портал "ПСЖР" составил список мест, обязательных для посещения.

Собор Святой Софии

Эта достопримечательность является визитной карточкой города. До XV века собор был православным, но позже его превратили в мечеть. Попасть сюда могут все желающие.

: с 9:00 до 19:30, ежедневно. Стоимость: около 2400 рублей за вход.

Голубая мечеть

Величие этой мечети поражает воображение. Она была построена по приказу султана Ахмеда I. Голубая мечеть расположена напротив собора Святой Софии.

: открывается в 8:30, время работы зависит от расписания молитв. Вход: свободный.

Мечеть Сулеймание

На возведение этой мечети ушло более 7 лет. Мечеть, построенная в честь султана Сулеймана, смогла пережить 90 землетрясений, сохранив первозданный вид. Здесь находится мавзолей Сулеймана, жены Хюррем и дочери Михримах.

: с 8:30 до 16:45, ежедневно. Вход: свободный.

Галатская башня

Башня была построена в XIV веке, из-за чего она считается одной из старейших в мире. Сооружение заметно практически с любой точки Стамбула. На данный момент башня представляет собой смотровую площадку, с которой открывается чудесный вид.

: с 8:30 до 23:00. Стоимость: около 2800 рублей.

Девичья башня

Сооружение расположено в азиатской части города на небольшом острове. Раньше башня использовалась в качестве таможенного поста, маяка. Теперь здесь есть музей, смотровая площадка.

: с 9:30 до 18:00. Стоимость: около 2600 рублей.

