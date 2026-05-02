Главные сокровища Турции: что посмотреть во время отдыха в Стамбуле - график работы, стоимость

Стамбул является самым популярным городом Турции, ведь на это есть причины. Именно здесь сохранилось невероятное количество исторических достопримечательностей, ради которых сюда едут со всего света. Особую ценность представляют мечети и башни. Портал "ПСЖР" составил список мест, обязательных для посещения.
Собор Святой Софии
Эта достопримечательность является визитной карточкой города. До XV века собор был православным, но позже его превратили в мечеть. Попасть сюда могут все желающие.
- График работы: с 9:00 до 19:30, ежедневно.
- Стоимость: около 2400 рублей за вход.
Голубая мечеть
Величие этой мечети поражает воображение. Она была построена по приказу султана Ахмеда I. Голубая мечеть расположена напротив собора Святой Софии.
- График работы: открывается в 8:30, время работы зависит от расписания молитв.
- Вход: свободный.
Мечеть Сулеймание
На возведение этой мечети ушло более 7 лет. Мечеть, построенная в честь султана Сулеймана, смогла пережить 90 землетрясений, сохранив первозданный вид. Здесь находится мавзолей Сулеймана, жены Хюррем и дочери Михримах.
- График работы: с 8:30 до 16:45, ежедневно.
- Вход: свободный.
Галатская башня
Башня была построена в XIV веке, из-за чего она считается одной из старейших в мире. Сооружение заметно практически с любой точки Стамбула. На данный момент башня представляет собой смотровую площадку, с которой открывается чудесный вид.
- Время работы: с 8:30 до 23:00.
- Стоимость: около 2800 рублей.
Девичья башня
Сооружение расположено в азиатской части города на небольшом острове. Раньше башня использовалась в качестве таможенного поста, маяка. Теперь здесь есть музей, смотровая площадка.
- Время работы: с 9:30 до 18:00.
- Стоимость: около 2600 рублей.
