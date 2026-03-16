Несостоявшаяся столица Российской Империи: самый красивый город русского Юга – где находится и куда сходить

Здесь была построена крепость и оборудована первая гавань в открытом море

В 1142 километрах от Москвы и в 67 километрах от Ростова-на-Дону расположился старинный, удивительно красивый и интересный городок, который в эпоху Петра I готовился стать столицей Российской Империи. Но этим планам не суждено было сбыться.

Конечно, речь идет о Таганроге, который сегодня по праву считается самым красивым городом Русского Юга. Своим появлением он обязан азовским походам Петра I. После взятия Азова, в 1696 году самодержец приказал построить гавань и крепость на мысе Таганий Рог.

Несостоявшаяся столица Российской Империи

Таганрог стал первым городом Российской Империи, еще до Санкт-Петербурга, построенный по генплану, а его гавань была первой в мире оборудована в открытом море, а не в бухте. Петр I хотел дать Таганрогу статус столицы, но его планы нарушила Османская империя. В 1711 году, по условиям Прутского мирного договора с османами, все крепости и укрепления Таганрога пришлось снести до фундамента, а русский гарнизон покинул мыс.

Вернуть Таганрог удалось Екатерине II только спустя полвека, после победы в Русско-турецкой войне. Крепость и гавань были восстановлены. Сегодня в Таганроге проживает чуть более 240 000 человек, и город готовится стать центром притяжения туристов к 2030 году.

Главные достопримечтальности Таганрога

Каменная лестница

Визитной карточкой и главным символом Таганрога считается каменная лестница, построенная в 1823 году на деньги греческого мецената Герасима Депальдо. Она состоит из 13 площадок и 140 ступенек, которые были вымощены плитами из сарматского известняка.

Старый вокзал

Когда-то этот вокзал принимал все поезда, а в настоящее время сюда прибывают только электрички. Но это не помешало станции остаться одним из самых привлекательных мест в городе. Двухэтажное здание в эклектичном стиле с арками и аттиками было построено из красного кирпича с узорчатой кладкой в 1869 году по проекту русского архитектора Сергея Загоскина. Сохранилось до настоящего времени в неизменном виде.

Литературный музей и библиотека имени А. П. Чехова

Старейшая библиотека юга России открылась в 1876 году. Известный писатель Антон Павлович Чехов посещал ее с первых дней открытия, еще будучи гимназистом. Несмотря на отъезд В Москву в 1879 году, он заботился о библиотеке родного города всю свою жизнь, присылая книги на иностранных языках. В год смерти писателя библиотеке присвоили его имя. В этом же здании находится Литературный музей имени А.П. Чехова.

Храм во имя святителя Николая Чудотворца.

Был возведен в 1778 году. Считается, что именно на его месте стояла палатка Петра I, когда самодержец впервые посетил мыс Таганий Рог. Отсюда и началась история города.

Елисеевский пляж

Таганрог расположен на берегу одноименного залива Азовского моря и считается курортом. Здесь находится комфортный и чистый Елисеевский пляж с развитой инфраструктурой.

Арт-кафе "Фрекен Бок"

Если вам доведется побывать в Таганроге, то обязательно загляните в арт-кафе "Фрекен-Бок" в Тургеневском переулке. Его интерьер выполнен по мотивам известной сказки Астрид Линдгрен и украшен фотоснимками Фаины Раневской, которая жила неподалеку. В этом арт-кафе каждый год проходят мероприятия Чеховского книжного фестиваля и встречи с авторами, а в остальное время – чтения, поэтические вечера, театральные постановки и выставки.

