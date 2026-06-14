Вместо палящего солнца — немецкие виллы и белый песок: чем Балтика заменяет привычный юг

Эксперт рассказал, как отдохнуть на Балтийском побережье.

Многие привыкли, что летний отпуск — это обязательно палящее солнце и вода как парное молоко. Но что, если Сочи и Крым ехать не хочется, то на сцену выходит Балтика.

Как рассказала "Городовому" учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь, это не замена Черному морю. Это совсем другая история. Почему туда стоит съездить и к чему нужно быть готовым.

Это не юг, и в этом плюс

Главное отличие — температура. На Балтике даже в июле море прохладное. Если вы любите часами сидеть в воде, возможно, вам будет некомфортно.

Зато здесь нет изнуряющей жары и липкой влажности. Это идеальное место для тех, кто плохо переносит пекло. Воздух свежий, пахнет соснами, а загар ложится мягко и держится долго.

{{177}} "Там достаточно хорошо развита инфраструктура, плюс, в целом, такой полуевропейский, вариант отдыха, атмосфера такая более европейская", - говорит эксперт.

Калининградская область: три главных места

Если ехать за морем и эстетикой, то только сюда. Вот топ-3 локации:

Зеленоградск. Город кошек. Они тут везде: на стенах, в виде памятников и просто спят на скамейках. В городе отличный променад и длинные пляжи. Идеально, чтобы погулять и сделать сотню фото.

Город кошек. Они тут везде: на стенах, в виде памятников и просто спят на скамейках. В городе отличный променад и длинные пляжи. Идеально, чтобы погулять и сделать сотню фото. Светлогорск. Тут очень зелено. Город стоит на высоком берегу, повсюду сосны и старинные немецкие виллы. Воздух такой, что его хочется пить.

Тут очень зелено. Город стоит на высоком берегу, повсюду сосны и старинные немецкие виллы. Воздух такой, что его хочется пить. Янтарный. Здесь находятся лучшие пляжи страны. Огромная береговая линия и чистейший белый песок. Кстати, местный пляж первым в России получил «Голубой флаг» — это международный знак качества и чистоты.

Петербургский берег: сосны и тропы

Если вы в Санкт-Петербурге, за пляжным отдыхом едут в Курортный район.

"Конечно, съездить в Комарово, это известное место любому человеку в нашей стране по песне. Там достаточно большое количество экотроп по сосновым лесам, находятся на Финском заливе, поэтому это тоже отличный вариант", - говорит Наталья Ансталь.

Сестрорецк. Сюда едут за комфортом. Пляжи обновленные, много кафе и мест для активного отдыха. Можно и на сапах покататься, и просто в волейбол поиграть.

Итог: Балтика — это не про «поплавать в теплой водичке». Это про долгие прогулки, красивые закаты, свежий воздух и эстетику. Если вам хочется перезагрузки без толп и жары — вам точно сюда.

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