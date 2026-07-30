Мяту на зиму больше не сушу: делаю бомбическую заготовку с сахаром — всего 5 минут, и зимой пью ароматный полезный чай

Мята известна своими успокаивающими и расслабляющими свойствами. Она является популярным ингредиентом для чая, для чего традиционно используются высушенные листья растения, завариваемые в чайнике.
Альтернативным и весьма эффективным методом сохранения мяты является приготовление мятного сахара. Этот способ позволяет получить насыщенный напиток без предварительной сушки растений.
Ингредиенты:
- Сахар-песок — 300 граммов;
- Свежая мята — 60 граммов.
Процесс приготовления
Тщательно промойте и просушите мяту, удалите толстые стебли. Затем листья следует измельчить в ступке или аналогичной емкости.
Измельченную мяту необходимо смешать с сахарным песком и оставить до полного пропитывания сахарных крупинок мятным соком. После этого готовый продукт переложить в банку и герметично закрыть крышкой.
Хранить мятный сахар рекомендуется в холодильнике. Приятного чаепития!
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