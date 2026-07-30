Когда ботва картофеля почернела и засохла, делаю это — и клубни здоровы: простой приём

Почернение ботвы картофеля — не всегда гибель: это может быть фитофтора, заморозки, дефицит калия или созревание.

Почерневшая ботва картофеля — тревожный сигнал, но не всегда смертельный. Важно определить причину и действовать быстро, так как в некоторых случаях счёт идёт на дни, пишет автор блога "В моём саду".

Фитофтора

Бурые пятна, быстро чернеющие после дождей и туманов, — признак фитофтороза. Болезнь поражает и клубни, которые начинают гнить. Поражённую ботву срезают и убирают с участка, кусты обрабатывают медьсодержащими фунгицидами. Если до уборки мало времени, ботву удаляют полностью, чтобы остановить заражение.

Заморозки и холод

Резкое похолодание может вызвать почернение листьев за одну ночь. Если пострадали только верхушки, картофель восстанавливается сам. Достаточно прорыхлить почву и подкормить калием или золой.

Дефицит питания

На бедных почвах листья темнеют из-за нехватки калия, магния или фосфора. Листья подсыхают по краям, становятся ломкими, но без признаков гнили. Помогает подкормка золой или калийными удобрениями. Азот исключают.

Переувлажнение

На тяжёлых переувлажнённых почвах корни страдают, ботва темнеет. Лечение: прекратить полив, рыхлить междурядья, окучивать кусты.

Естественное старение

У ранних сортов ботва желтеет и отмирает по мере созревания. Это нормально, если процесс равномерный, а клубни уже набрали размер.

Если время упущено

Ботву срезают, ждут неделю и выкапывают картофель. Клубни с тёмными пятнами выбрасывают, здоровые тщательно просушивают.

Профилактика

Соблюдать севооборот, выбирать устойчивые сорта, не загущать посадки, поливать под корень, вовремя окучивать и рыхлить.

Личный опыт автора

В прошлом году я перепутала фитофтору с естественным старением и чуть не погубила урожай лишними обработками. Всегда проверяю сроки созревания сорта, прежде чем паниковать.

Вывод

Почернение ботвы вызывается фитофторой, заморозками, дефицитом питания, переувлажнением или старением. Правильная диагностика помогает спасти урожай. Главное — не паниковать и действовать по ситуации.

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