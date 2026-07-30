Редис в окрошку не добавляю - нашла ингредиент лучше: летний суп станет вкуснее в десятки раз

Окрошка - идеальный летний суп, который не только насыщает, но и утоляет жажду. Портал “Аймкук” советует сделать блюдо с редькой, что сделает вкус еще более освежающим.
Ингредиенты:
- колбаса вареная - 200 г;
- арбузная редька - 1 штука;
- куриное яйцо - 3 штуки;
- картошка - 3 штуки;
- огурец - 2 штуки;
- кефир - 700 мл;
- зелень - по вкусу;
- соль и перец - по вкусу.
Приготовление:
Картошку и яйца отварить до готовности, очистить и нарезать кубиками. У огурцов убрать хвостики, измельчить. У редьки удалить кожицу, натереть на терке корнеплод. Нарезать колбасу и зелень.
Соединить все ингредиенты в миске, перемешать, добавить соль и перец. Влить холодный кефир, попробовать окрошку на вкус. При желании можно добавить небольшое количество лимонного сока. Он делает вкус более свежим.
Личный опыт
Я давно не добавляю редиску в окрошку. Заменила ее арбузной редькой. Такой вариант мне нравится намного больше. Важно именно натирать редьку, а не нарезать.
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