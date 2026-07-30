Народные приметы на 30 июля: что запрещено в день великомученицы Марины

Приметы этого дня предсказывали осень и зиму, а сухие молнии считались предвестниками пожаров.

В последний день июля народная память хранит особую дату. День Марины Антиохийской на Руси считался временем, когда стихии становятся опасными, а привычные правила жизни — нарушаются. В этот день люди старались не выходить из дома без крайней необходимости, боялись смотреть на небо и избегали любых споров. Считалось, что сухие молнии, которые в народе называли зарницами, предвещают пожары и беды, пишет "Аргументы и Факты".

Юная мученица, победившая боль

Марина Антиохийская жила на рубеже III–IV веков. Она родилась в семье языческого жреца, но ещё в детстве тайно приняла христианство. Когда правитель области предложил ей выйти за него замуж, пятнадцатилетняя девушка отказалась, открыто исповедав свою веру. За это её подвергли жестоким пыткам: били прутьями, жгли огнём, строгали тело. Но, по преданию, каждый раз она исцелялась чудесным образом. Тогда разгневанный правитель дал приказ казнить всех, кто уверовал во Христа. Вместе с Мариной обезглавили ещё пятнадцать тысяч верующих.

Сухие молнии и гнев небесного отца

Главная примета этого дня — зарницы, молнии без грома и дождя. Крестьяне боялись их как огня. Существовало поверье, что сухая молния сжигает посевы и наводит ржавчину на траву. Смотреть на неё запрещалось — считалось, что можно ослепнуть.

С этим связано старинное предание. Когда-то жила морская царевна по имени Марина. Она сбежала от отца на землю и не вернулась. Ежегодно в день её рождения разгневанный отец мечет в небо огненные стрелы. Потому и боялись грозы.

Что нельзя делать в этот день

Люди старались не рисковать:

Не открывали окна при грозе, чтобы молния не попала в жилище.

Не ходили в лес — боялись нечистой силы.

Не начинали новых дел и не делали крупных покупок — верили, что они не принесут удачи.

Не давали в долг, чтобы не отдать своё благополучие.

Не сватались и не играли свадеб — такой брак считали недолговечным.

Особые запреты касались женщин. Беременным нельзя было шить и вязать — это могло навредить родам. Девушки не ходили с распущенными волосами во время дождя — верили, что через них может вселиться нечистая сила. Не стирали и не развешивали бельё на улице, чтобы не привлечь молнию.

Что предсказывала природа

По погоде определяли, какой будет осень:

Жара в дневное время и прохлада ночью обещали солнечный день.

Беловатая радуга во время дождя сулила потепление.

Гроза предвещала дождливую осень и суровую зиму.

Вывод

Запреты и приметы этого дня не были случайными — они защищали человека от реальных опасностей: грозы, пожара, нечистой силы. И в этом есть глубокая мудрость, которую не стоит забывать.

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