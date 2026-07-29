Народные приметы на 29 июля: что запрещено в день Матроны

В конце июля на Руси начиналась пора жатвы. Первый сноп считался особенным — его хранили, украшали и использовали в обрядах. В народном календаре 29 июля связано с именем блаженной Матроны Анемнясевской. В этот день было принято начинать уборку хлеба, но при этом соблюдали множество строгих запретов и примет, пишет "Аргументы и Факты".
Кто такая Матрона Анемнясевская
Матрона появилась на свет в простой крестьянской семье в Рязанской губернии. В детстве она перенесла оспу, потеряла зрение, а к десяти годам перестала ходить. Однако духом не пала: дни проводила в молитве, знала наизусть множество акафистов, строго соблюдала посты. Ещё с семнадцати лет открылся её дар — предвидеть и исцелять. В 1935 году её арестовали, а в 1936-м она ушла из жизни в больнице. В 1999 году её причислили к лику святых.
Традиции дня
С этого дня начиналась жатва. Первый сжатый сноп называли именинным — под песни его торжественно несли на гумно. Из его зёрен мололи муку, пекли хлеб и делили на всех в семье. А на поле специально оставляли несжатыми несколько колосьев — это была «борода Волоса», древний обряд благодарности земле.
Что нельзя делать 29 июля
- В этот день не ходили в лес, чтобы не тревожить «зарю».
- Было запрещено рубить дрова, охотиться и собирать ягоды.
- Не шумели и не кричали рядом с лесом.
- Избегали ссор и выяснения отношений, чтобы конфликты не затянулись.
- Не стриглись и не подстригали ногти — считалось, что это отнимает силы.
- Не начинали новых дел, не решали денежные вопросы, не убирались в доме, чтобы не вымести удачу.
- Не убивали птиц и не обижали их.
- Девушкам запрещалось вытирать стол рукой, чтобы не остаться в одиночестве.
- Спать на двух подушках тоже не рекомендовали.
Что можно делать
Начинали жатву, собирали целебные травы, заготавливали ягоды и грибы, занимались домашней птицей. Вечер проводили в кругу семьи, приглашали гостей.
Приметы погоды
- Тихая погода обещала тёплую осень.
- Далёкий гром — к урожаю орехов.
- Дождь — к затяжным осадкам осенью.
- Низко летающие птицы — к ненастью.
- Радуга предвещала сухие дни.
- Сильная роса — к урожаю корнеплодов.
- Найденный раздвоенный колос — к богатству.
Вывод
29 июля — день, связанный с жатвой, обрядами и множеством запретов. Традиции этого дня напоминают о связи с землёй, а приметы помогают предсказать урожай и погоду на осень.
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