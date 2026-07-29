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Народные приметы на 29 июля: что запрещено в день Матроны

Опубликовано: 29 июля 2026 01:17
 Проверено редакцией
Народные приметы на 29 июля: что запрещено в день Матроны
Народные приметы на 29 июля: что запрещено в день Матроны
Legion-Media
В этот день нельзя ходить в лес, ссориться, стричься и убираться в доме, чтобы не навлечь беду. Приметы дня предсказывают погоду на осень и урожай, а собранные травы наделяли особой целебной силой.

В конце июля на Руси начиналась пора жатвы. Первый сноп считался особенным — его хранили, украшали и использовали в обрядах. В народном календаре 29 июля связано с именем блаженной Матроны Анемнясевской. В этот день было принято начинать уборку хлеба, но при этом соблюдали множество строгих запретов и примет, пишет "Аргументы и Факты".

Кто такая Матрона Анемнясевская

Матрона появилась на свет в простой крестьянской семье в Рязанской губернии. В детстве она перенесла оспу, потеряла зрение, а к десяти годам перестала ходить. Однако духом не пала: дни проводила в молитве, знала наизусть множество акафистов, строго соблюдала посты. Ещё с семнадцати лет открылся её дар — предвидеть и исцелять. В 1935 году её арестовали, а в 1936-м она ушла из жизни в больнице. В 1999 году её причислили к лику святых.

Традиции дня

С этого дня начиналась жатва. Первый сжатый сноп называли именинным — под песни его торжественно несли на гумно. Из его зёрен мололи муку, пекли хлеб и делили на всех в семье. А на поле специально оставляли несжатыми несколько колосьев — это была «борода Волоса», древний обряд благодарности земле.

Что нельзя делать 29 июля

  • В этот день не ходили в лес, чтобы не тревожить «зарю».
  • Было запрещено рубить дрова, охотиться и собирать ягоды.
  • Не шумели и не кричали рядом с лесом.
  • Избегали ссор и выяснения отношений, чтобы конфликты не затянулись.
  • Не стриглись и не подстригали ногти — считалось, что это отнимает силы.
  • Не начинали новых дел, не решали денежные вопросы, не убирались в доме, чтобы не вымести удачу.
  • Не убивали птиц и не обижали их.
  • Девушкам запрещалось вытирать стол рукой, чтобы не остаться в одиночестве.
  • Спать на двух подушках тоже не рекомендовали.

Что можно делать

Начинали жатву, собирали целебные травы, заготавливали ягоды и грибы, занимались домашней птицей. Вечер проводили в кругу семьи, приглашали гостей.

Приметы погоды

  • Тихая погода обещала тёплую осень.
  • Далёкий гром — к урожаю орехов.
  • Дождь — к затяжным осадкам осенью.
  • Низко летающие птицы — к ненастью.
  • Радуга предвещала сухие дни.
  • Сильная роса — к урожаю корнеплодов.
  • Найденный раздвоенный колос — к богатству.

Вывод

29 июля — день, связанный с жатвой, обрядами и множеством запретов. Традиции этого дня напоминают о связи с землёй, а приметы помогают предсказать урожай и погоду на осень.

Ранее мы рассказывали о народных приметах в день князя Владимира.

Автор:
Евгения Сухова
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