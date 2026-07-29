Готовлю аджику на зиму только так - вкуснее магазинной: весь секрет в подборе ингредиентов

Аджика продается практически в каждом магазине, но лучше всего научиться ее делать самостоятельно. В этом нет ничего сложного. Портал “Аймкук” советует сделать острый соус из помидоров, перцев и яблок.
Ингредиенты:
- помидоры - 500 г;
- болгарский перец - 200 г;
- яблоки - 2 штуки;
- чеснок - 30 г;
- острый перец - 2 штуки;
- сахар - 1 столовая ложка;
- соль - 1,5 чайной ложки;
- растительное масло - 4 столовые ложки.
Приготовление:
Яблоки и помидоры очистить от кожицы, нарезать их средними кусками. У перцев удалить семечки, плодоножку и перегородки. У чеснока удалить шелуху. Острый перец следует оставить с семенами, достаточно убрать только плодоножку.
Выложить ингредиенты в кухонный комбайн, измельчить до однородной массы. Перелить аджику в кастрюлю, добавить масло и поставить на огонь. Довести до кипения, уменьшить температуру и добавить сахар, соль.
Готовить аджику необходимо в течение 30 минут, не забывая помешивать. Разложить горячую массу по стерильным банкам, после чего сразу закатать. Перевернуть, укутать пледом или полотенцем. После остывания хранить закуску в холодильнике.
Личный опыт
Секрет вкуса этой аджики заключается в яблоках. Лучше всего подбирать кислые яблоки, так как они создают идеальное сочетание вкусов. Я готовлю именно так.
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