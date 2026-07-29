Городовой / Полезное / Готовлю аджику на зиму только так - вкуснее магазинной: весь секрет в подборе ингредиентов
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Тайник в почках мышей: как «европейская» бактерия сделала клещей в Ленобласти вдвое опаснее городских Новости Петербурга
Готовлю домашний майонез за 5 минут — быстрее, чем сходить в магазин Полезное
Динозавры вместо катеров: кто и зачем перекроет Мойку и Фонтанку 1 августа Новости Петербурга
Градус пойдет на взлет: за три дня Петербург прогреется до +28 под куполом балтийского антициклона Новости Петербурга
Никаких пауков в доме: как быстро избавиться от названных гостей – народные методы Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Рецепты Сад-огород
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Готовлю аджику на зиму только так - вкуснее магазинной: весь секрет в подборе ингредиентов

Опубликовано: 29 июля 2026 02:06
 Проверено редакцией
Готовлю аджику на зиму только так - вкуснее магазинной: весь секрет в подборе ингредиентов
Готовлю аджику на зиму только так - вкуснее магазинной: весь секрет в подборе ингредиентов
Городовой ру
Как приготовить аджику из томатов

Аджика продается практически в каждом магазине, но лучше всего научиться ее делать самостоятельно. В этом нет ничего сложного. Портал “Аймкук” советует сделать острый соус из помидоров, перцев и яблок.

Ингредиенты:

  • помидоры - 500 г;
  • болгарский перец - 200 г;
  • яблоки - 2 штуки;
  • чеснок - 30 г;
  • острый перец - 2 штуки;
  • сахар - 1 столовая ложка;
  • соль - 1,5 чайной ложки;
  • растительное масло - 4 столовые ложки.

Приготовление:

Яблоки и помидоры очистить от кожицы, нарезать их средними кусками. У перцев удалить семечки, плодоножку и перегородки. У чеснока удалить шелуху. Острый перец следует оставить с семенами, достаточно убрать только плодоножку.

Выложить ингредиенты в кухонный комбайн, измельчить до однородной массы. Перелить аджику в кастрюлю, добавить масло и поставить на огонь. Довести до кипения, уменьшить температуру и добавить сахар, соль.

Готовить аджику необходимо в течение 30 минут, не забывая помешивать. Разложить горячую массу по стерильным банкам, после чего сразу закатать. Перевернуть, укутать пледом или полотенцем. После остывания хранить закуску в холодильнике.

Личный опыт

Секрет вкуса этой аджики заключается в яблоках. Лучше всего подбирать кислые яблоки, так как они создают идеальное сочетание вкусов. Я готовлю именно так.

Ранее портал "Городовой" рассказал, как приготовить компот из арбуза.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 5
🙏 2
😹 1
🙀
😿
Поделитесь новостью