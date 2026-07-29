Сетки, кожухи и нейросети: как реклама экскурсий по крышам заставила Петербург потратить 4,5 миллиона

Только за полгода очищено 10 732 объекта.

Каждый житель Петербурга видел эти бесконечные наклейки на светофорах и надписи на стенах. Кажется, что это мелочь, но для городского бюджета это превращается в огромную проблему.

Только за последние полгода на чистку дорожных знаков и шкафов управления потратили больше 4,5 миллионов рублей. В год эта сумма стабильно доходит до 10 миллионов.

На эти деньги можно было бы благоустроить пару новых скверов, но пока они уходят на тряпки, растворители и работу клининговых бригад.

Кто портит город?

Власти города открыто называют главных виновников — это организаторы нелегальных экскурсий по крышам. Именно их агрессивная реклама чаще всего портит светофоры и указатели, пишет "ДП".

Интересный факт: в прошлом году в Петербурге всерьез взялись за «руферов». Прошли массовые рейды, закрыли десятки чердаков, а на организаторов завели уголовные дела.

Но, судя по количеству новых объявлений, бизнес всё еще пытается выжить, продолжая обклеивать каждый свободный сантиметр в центре города.

Броня для светофоров

Просто отмывать знаки уже бесполезно — завтра там появится новая наклейка. Поэтому город начал «апгрейд» инфраструктуры:

На светофоры надевают специальные антивандальные кожухи.

Шкафы с электроникой прячут за защитными сетками.

Поверхности покрывают составами, к которым просто не прилипает клей.

Если вы видите, что какой-то знак закрашен или заклеен, не ждите — пишите на портал «Наш Санкт-Петербург».

Как показывает практика, заявки от горожан — это самый быстрый способ привести улицу в порядок.

Искусственный интеллект против нелегалов

Самое интересное ждет нас впереди. Власти решили задействовать высокие технологии. Теперь ловить нарушителей будут не только патрули, но и нейросети.

В Центральном, Адмиралтейском и Петроградском районах планируют модернизировать систему видеонаблюдения.

Камеры с искусственным интеллектом научат распознавать группы людей, которые лезут на крыши, и тех, кто портит городское имущество.

Проект уже обсуждают с «Ростелекомом». Сейчас чиновники составляют список конкретных адресов, где установят «умные» камеры.

Техническая подготовка займет несколько месяцев, так что скоро нарушителям станет гораздо сложнее остаться незамеченными.

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