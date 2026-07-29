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Кабачкам в августе даю 3 подкормки — и плоды лезут как бешеные до холодов

Опубликовано: 29 июля 2026 03:04
 Проверено редакцией
Кабачкам в августе даю 3 подкормки — и плоды лезут как бешеные до холодов
Кабачкам в августе даю 3 подкормки — и плоды лезут как бешеные до холодов
Legion-Media
Подкормки раз в 10–15 дней обеспечивают обильное плодоношение и крупные плоды. Просто, доступно и эффективно.

Кабачки — культура неприхотливая, но без поддержки в середине лета урожай может быть скромным. В июле растения активно растут и формируют плоды, поэтому им нужны регулярные подкормки. Достаточно вносить удобрения раз в 10–15 дней, чтобы кабачки радовали до самой осени, пишет автор блога "Сад огород лайф".

Органические подкормки

Лучший вариант — настой сорных трав. Ведро травы заливают водой и ждут 5–7 дней. Готовый настой разводят водой в пропорции 2 литра на ведро и поливают под корень. Для усиления эффекта добавляют 10 капель йода и 2 г борной кислоты, растворённой в тёплой воде. Это стимулирует образование женских цветков и увеличивает завязи.

Если нет времени ждать, подойдут гранулированный конский или коровий навоз. По столовой ложке под каждое растение раз в 10 дней — и полив. Просто и питательно.

Минеральные подкормки

Азофоска — удобрение для занятых. Содержит азот, фосфор и калий в доступной форме, не накапливает нитраты. Раз в 15 дней по столовой ложке на 10 литров воды — по 2 литра под куст.

Кальциевая селитра и сульфат аммония — ещё один рабочий вариант. Первая даёт азот с кальцием, второй — азот с серой. Оба улучшают плодоношение. Кальциевую селитру вносят по столовой ложке на 10 литров воды, через 12–15 дней — сульфат аммония по той же схеме.

Личный опыт автора

Чередую органику и минералку. Травяной настой с йодом даю в начале июля, через 10 дней — азофоску. Кабачки растут крупными, без пустот, и плодоносят до сентября. Азофоска особенно нравится — не надо ничего настаивать, просто развёл и полил.

Вывод

В июле кабачкам нужны азот, калий, фосфор и микроэлементы. Органические настои, азофоска, кальциевая селитра и сульфат аммония — проверенные варианты. Подкормки вносят раз в 10–15 дней, чередуя или выбирая одно удобрение. Это обеспечивает стабильный урожай до конца сезона.

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Автор:
Евгения Сухова
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