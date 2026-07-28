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Перестала прокалывать томаты булавкой — агроном научил безопасному способу быстрого созревания

Опубликовано: 28 июля 2026 03:04
 Проверено редакцией
Перестала прокалывать томаты булавкой — агроном научил безопасному способу быстрого созревания
Перестала прокалывать томаты булавкой — агроном научил безопасному способу быстрого созревания
Legion-Media
Ускорить созревание помогают подтягивание корней. Использовать метод стоит аккуратно и не на всём урожае.

Многие огородники сталкиваются с ситуацией: помидоры на кустах уже крупные, но зеленеют и не хотят краснеть. Причина чаще всего в недостатке тепла и перепадах температур, что особенно характерно для регионов с нестабильным климатом. Есть несколько способов ускорить созревание — от традиционных до довольно необычных, пишет "Пчела".

Методы, которые работают

Один из самых простых приёмов — слегка потянуть куст за нижнюю часть стебля. Это нарушает целостность мелких корней, и растение начинает быстрее направлять питательные вещества в плоды. Делают это аккуратно, ближе к концу лета, когда большинство томатов уже достигли нужного размера.

Более радикальный вариант — продольный разрез стебля на 7–10 см с вставлением деревянной щепки или палочки. Это вызывает у растения стресс, который стимулирует созревание. Метод хорошо работает на зрелых кустах, но требует осторожности — нельзя повредить стебель слишком сильно.

Почему томаты не краснеют

Основная причина — холод. Когда дневные температуры падают ниже +15 C, выработка этилена (гормона созревания) замедляется. Также влияет недостаток солнечного света и перегрузка куста завязями. Если лето выдалось дождливым или слишком переменчивым, помидоры могут «зависнуть» в стадии технической спелости.

О других цветах томатов

Помимо красных, существуют розовые, жёлтые, чёрные, зелёные, синие и оранжевые сорта. Каждый из них имеет свои вкусовые особенности. Например, чёрные и фиолетовые томаты богаты антоцианами и обладают более насыщенным сладким вкусом. Жёлтые и оранжевые содержат больше каротина и отличаются мягкой кислинкой.

Личный опыт автора

Прошлым летом слегка потягивала куст, когда помидоры стояли зелёными почти до сентября. Они покраснели через 10 дней, а остальные так и остались зелёными. Теперь я знаю, что это действительно работает, но использую только для отдельных кистей, а не для всего урожая.

Вывод

Ускорить созревание томатов можно несколькими способами: подтянуть корни или разрезать стебель. Основная причина задержки — холод и недостаток света. Необычный метод с водкой даёт результат и ускоряет покраснение на 1–2 недели.

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Автор:
Евгения Сухова
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