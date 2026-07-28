Городовой / Новости Петербурга / Не кладу помидоры в холодильник - соседка научила, как 2-3 месяца сохранить их свежими
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Тайник в почках мышей: как «европейская» бактерия сделала клещей в Ленобласти вдвое опаснее городских Новости Петербурга
Готовлю домашний майонез за 5 минут — быстрее, чем сходить в магазин Полезное
Динозавры вместо катеров: кто и зачем перекроет Мойку и Фонтанку 1 августа Новости Петербурга
Градус пойдет на взлет: за три дня Петербург прогреется до +28 под куполом балтийского антициклона Новости Петербурга
Никаких пауков в доме: как быстро избавиться от названных гостей – народные методы Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Рецепты Сад-огород
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Не кладу помидоры в холодильник - соседка научила, как 2-3 месяца сохранить их свежими

Опубликовано: 28 июля 2026 02:25
 Проверено редакцией
Не кладу помидоры в холодильник - соседка научила, как 2-3 месяца сохранить их свежими
Не кладу помидоры в холодильник - соседка научила, как 2-3 месяца сохранить их свежими
Городовой ру
Как хранить томаты, чтобы они оставались свежими, ароматными и сочными.

Свежие томаты часто кладут в холодильник, полагая, что это продлит их «срок годности». На самом деле холод губителен для нежной мякоти: низкая температура разрушает клеточные стенки и останавливает естественные процессы созревания. Правильно хранить их совсем иначе.

Базовые правила подготовки

Прежде чем выбирать способ, запомните главное: никогда не мойте помидоры перед закладкой на хранение. Вода смывает защитный восковой слой и открывает доступ бактериям. Укладывайте плоды плодоножкой вниз – это снижает испарение влаги через место крепления. Если стебель удален, заклейте ранку небольшим кусочком скотча или пластыря, чтобы перекрыть путь инфекции.

Популярные способы без холодильника

Выбирайте вариант в зависимости от того, как долго планируете держать томаты:

  1. На воздухе (до 10 дней). Разложите сухие плоды в один слой в корзине или на подносе, избегая соприкосновения друг с другом.
  2. В бумаге и коробке (до 1 месяца). Оберните каждый томат газетой или пергаментом, уложите в картонную тару без давления. Насыпьте на дно немного пищевой соды – она впитает лишнюю влагу.
  3. В древесной золе (до полугода). Возьмите твердые плоды без повреждений. На дно ящика постелите бумагу, насыпьте слой просеянной золы, уложите помидоры и полностью присыпьте их сверху.
  4. В банке с сухой засыпкой (до 1 месяца). Уложите чистые сухие плоды в стеклянную емкость, переслаивая каждый ряд крупной солью или сухой горчицей – эти компоненты подавляют гнилостные бактерии.

Личный опыт

Автор «Городового» Алина Владимирова всегда хранила помидоры в холодильнике и удивлялась, почему они безвкусные. Попробовала способ с газетой – разница ощутима! Даже через две недели мякоть оставалась плотной и сладкой.

Ранее "Городовой" рассказывал, как быстро заточить тупую терку.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 31
🙏 8
😹 4
🙀 3
😿 2
Поделитесь новостью