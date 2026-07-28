Не кладу помидоры в холодильник - соседка научила, как 2-3 месяца сохранить их свежими

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Больше не храню помидоры в холодильнике — соседка показала способ, и они лежат свежими до 3 месяцев

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Правило 7 листьев и горсть золы: как не дать помидорам уйти в зелень и спасти урожай в июне

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В первую очередь помидоры: 10 продуктов, которые нельзя хранить в холодильнике

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Нельзя хранить не только в холодильнике: как продлить срок хранения репчатого лука

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Какими дровами лучше всего топить камин и печь в доме: 3 породы дерева – горят жарче, а золы и дыма от них мало

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