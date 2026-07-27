Тупая тёрка за 5 минут снова острая — полезная хитрость на кухне

Со временем любая тёрка начинает хуже справляться со своей задачей. Овощи скользят по поверхности, вместо того чтобы натираться, и это не только раздражает, но и становится опасным — можно легко пораниться. Многие в такой ситуации просто идут в магазин за новой. Но есть способ вернуть инструменту остроту за одну минуту, и для этого не нужны ни станки, ни дорогие приспособления, делится автор блога "СДЕЛАЙ САМ!".
Что понадобится
Оказывается, достаточно обычной керамической чашки или тарелки. Важно, чтобы дно было не глазурованное, а шероховатое — именно оно работает как точильный камень. Вместо чашки подойдёт любое керамическое блюдце с необработанной поверхностью.
Как точить тупую тёрку
Тёрку переворачивают и начинают тереть ею о дно чашки. Движения должны быть энергичными, но без сильного нажима. Желательно слегка смочить дно водой — это улучшает скольжение и не даёт металлу перегреваться. Достаточно нескольких минут, чтобы острые кромки отверстий снова начали резать, а не сминать овощи.
Почему это работает
Керамика действует как мелкий абразив. Она снимает микроскопические заусенцы и восстанавливает режущие свойства металла. Это не заточка в классическом смысле, а правка — возвращение остроты без снятия толстого слоя металла. Способ подходит для всех видов тёрок: с крупными и мелкими ячейками.
Личный опыт автора
Моя тёрка натирала овощи с таким трудом, что я уже собиралась её выбросить. Попробовала потереть тёрку о дно чашки, и уже через пару минут морковь стала натираться легко, без усилий. Я была удивлена, что такой простой метод работает.
Вывод
Заточить тёрку можно с помощью керамической чашки за одну минуту. Это бесплатно, просто и подходит для любых типов тёрок. Не нужно покупать новую — достаточно восстановить остроту старой.
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