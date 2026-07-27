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Тупая тёрка за 5 минут снова острая — полезная хитрость на кухне

Опубликовано: 27 июля 2026 17:37
 Проверено редакцией
Тупая тёрка за 5 минут снова острая — полезная хитрость на кухне
Тупая тёрка за 5 минут снова острая — полезная хитрость на кухне
Городовой ру
Метод бесплатный, простой и подходит для любых тёрок. Помогает восстановить остроту без покупки нового инструмента.

Со временем любая тёрка начинает хуже справляться со своей задачей. Овощи скользят по поверхности, вместо того чтобы натираться, и это не только раздражает, но и становится опасным — можно легко пораниться. Многие в такой ситуации просто идут в магазин за новой. Но есть способ вернуть инструменту остроту за одну минуту, и для этого не нужны ни станки, ни дорогие приспособления, делится автор блога "СДЕЛАЙ САМ!".

Что понадобится

Оказывается, достаточно обычной керамической чашки или тарелки. Важно, чтобы дно было не глазурованное, а шероховатое — именно оно работает как точильный камень. Вместо чашки подойдёт любое керамическое блюдце с необработанной поверхностью.

Как точить тупую тёрку

Тёрку переворачивают и начинают тереть ею о дно чашки. Движения должны быть энергичными, но без сильного нажима. Желательно слегка смочить дно водой — это улучшает скольжение и не даёт металлу перегреваться. Достаточно нескольких минут, чтобы острые кромки отверстий снова начали резать, а не сминать овощи.

Почему это работает

Керамика действует как мелкий абразив. Она снимает микроскопические заусенцы и восстанавливает режущие свойства металла. Это не заточка в классическом смысле, а правка — возвращение остроты без снятия толстого слоя металла. Способ подходит для всех видов тёрок: с крупными и мелкими ячейками.

Личный опыт автора

Моя тёрка натирала овощи с таким трудом, что я уже собиралась её выбросить. Попробовала потереть тёрку о дно чашки, и уже через пару минут морковь стала натираться легко, без усилий. Я была удивлена, что такой простой метод работает.

Вывод

Заточить тёрку можно с помощью керамической чашки за одну минуту. Это бесплатно, просто и подходит для любых типов тёрок. Не нужно покупать новую — достаточно восстановить остроту старой.

Ранее мы рассказывали, как снять многолетний нагар со сковороды.

Автор:
Евгения Сухова
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