Город роли не играет: названы основные недостатки Беларуси - россияне могут разочароваться

Сейчас Беларусь является одним из самых популярных направлений для россиян. Кажется, что у страны нет недостатков, но есть вероятность с ними столкнуться при любом бюджете.

Автор дзен-канала “Пусть все путешествия сбудутся” назвала вещи, которые ей не пришлись по нраву в Беларуси.

Высокие цены в отелях

Туристы чаще всего предпочитают селиться в квартирах, а не в отелях. Это связано с высокими ценами. За трехзвездочный отель тут можно отдать более 8000 российских рублей. Чаще всего цены здесь выше, чем в Санкт-Петербурге и Москве.

Плохой сервис в отелях

В Беларуси не всегда качественно убираются в отелях, а также игнорируют требования отдыхающих. В номере здесь может не оказаться мыла, щетки, халата и прочих удобств.

Попрошайки

Обычно люди, которые просят на улицах деньги, выглядят нищими, но в Беларуси все иначе. Здесь милостыню требуют чуть ли не в наглой форме те люди, которые одеты прилично.

Позднее открытие музеев

“Обычно за день в путешествиях я так упахиваюсь (с утра до вечера смотрю достопримечательности), что рано ложусь спать. Просыпаюсь тоже рано, а в Беларуси, как оказалось, большая часть музеев начинает работать только с 11:00 утра”, - сообщает источник.

Личный опыт

Могу согласиться с высокими ценами на отели, хотя хорошие предложения все-таки можно найти. Я люблю Беларусь, поэтому ничто не сможет мне испортить здесь настроение.

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