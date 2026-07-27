Город роли не играет: названы основные недостатки Беларуси - россияне могут разочароваться

Автор дзен-канала “Пусть все путешествия сбудутся” назвала вещи, которые ей не пришлись по нраву в Беларуси.
Высокие цены в отелях
Туристы чаще всего предпочитают селиться в квартирах, а не в отелях. Это связано с высокими ценами. За трехзвездочный отель тут можно отдать более 8000 российских рублей. Чаще всего цены здесь выше, чем в Санкт-Петербурге и Москве.
Плохой сервис в отелях
В Беларуси не всегда качественно убираются в отелях, а также игнорируют требования отдыхающих. В номере здесь может не оказаться мыла, щетки, халата и прочих удобств.
Попрошайки
Обычно люди, которые просят на улицах деньги, выглядят нищими, но в Беларуси все иначе. Здесь милостыню требуют чуть ли не в наглой форме те люди, которые одеты прилично.
Позднее открытие музеев
“Обычно за день в путешествиях я так упахиваюсь (с утра до вечера смотрю достопримечательности), что рано ложусь спать. Просыпаюсь тоже рано, а в Беларуси, как оказалось, большая часть музеев начинает работать только с 11:00 утра”, - сообщает источник.
Личный опыт
Могу согласиться с высокими ценами на отели, хотя хорошие предложения все-таки можно найти. Я люблю Беларусь, поэтому ничто не сможет мне испортить здесь настроение.
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