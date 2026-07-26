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Недостатки Сербии, с которыми тяжело смириться - россияне к такому не привыкли: пора снять "розовые очки"

Опубликовано: 26 июля 2026 16:01
 Проверено редакцией
Недостатки Сербии, с которыми тяжело смириться - россияне к такому не привыкли: пора снять "розовые очки"
Недостатки Сербии, с которыми тяжело смириться - россияне к такому не привыкли: пора снять "розовые очки"
Legion-Media
Сербия является привлекательной страной для многих россиян. Некоторые решаются не только на отдых в этой стране, но и на переезд. Торопиться никогда не стоит.

Этого лучше не делать до тех пор, пока не узнаете недостатки Сербии. Автор дзен-канала “Путешествия с фотокамерой” рассказала об особенностях страны, к которым русским будет сложно привыкнуть.

Промая

Подобным образом сербы называют сквозняки. Они уверены, что в любых проблемах виновата промая. Из-за этого во всех общественных местах форточки и окна всегда будут закрыты. Если попробовать проветрить, то можно нарваться на недовольство местных жителей.

Необычная кухня

Кажется, что в Сербии большой популярностью должна пользоваться рыба, но эта страна мясоедов. Рыба тут стоит дорого, хоть и страна находится на слиянии двух рек. Мясо добавляют практически в любые блюда. Оно встречается даже в сметане. Десерты здесь слишком приторные, блюда - жирные.

Мало банкоматов

Россияне приучились использовать банковские карты, телефоны, но жизнь в Сербии словно осталась в прошлом. Здесь привыкли за все платить наличкой. Банкоматов в стране мало.

Печки в городских квартирах

“Центральное отопление есть не во всех домах даже в городах: в квартирах обычных многоэтажек нередко стоит дровяная печь. Электричество и газ дорогие, поэтому топят по старинке — дровами и углём, и вечером зимой над городами опускается дымка”, - сообщает источник.

Личный опыт

Я была в Сербии, но страна меня не впечатлила. Создалось впечатление, что время тут остановилось. С Россией даже сравнивать не стоит.

Ранее портал "Городовой" назвал город, который является самым изолированным миллионником в мире.

Автор:
Полина Аксенова
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