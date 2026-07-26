Недостатки Сербии, с которыми тяжело смириться - россияне к такому не привыкли: пора снять "розовые очки"

Недостатки Сербии, с которыми тяжело смириться - россияне к такому не привыкли: пора снять "розовые очки" Legion-Media

Сербия является привлекательной страной для многих россиян. Некоторые решаются не только на отдых в этой стране, но и на переезд. Торопиться никогда не стоит.