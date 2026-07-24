Самый изолированный город-миллионник в мире - вокруг только Тихий океан: как тут живут люди

Самый изолированный город-миллионник в мире - вокруг только Тихий океан: как тут живут люди Городовой ру

В мире есть множество изолированных городов, но один на их фоне выделяется особенно. Вокруг него находится только Тихий океан, поэтому добраться сюда будет не так уж и просто.