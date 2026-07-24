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Самый изолированный город-миллионник в мире - вокруг только Тихий океан: как тут живут люди

Опубликовано: 24 июля 2026 23:16
 Проверено редакцией
Самый изолированный город-миллионник в мире - вокруг только Тихий океан: как тут живут люди
Самый изолированный город-миллионник в мире - вокруг только Тихий океан: как тут живут люди
Городовой ру
В мире есть множество изолированных городов, но один на их фоне выделяется особенно. Вокруг него находится только Тихий океан, поэтому добраться сюда будет не так уж и просто.

Речь идет о Гавайях, а если быть точнее - о Гонолулу. Здесь проживает около одного миллиона человек, при этому сюда также приезжают туристы.

Немного о цифрах

До Сан-Франциско (ближайшего крупного города США) - 3900 км. До столицы Японии - 6200 км, до Сиднея - 8200 км. Со всех сторон будет только океан, что вызывает страх у некоторых туристов.

Подробнее о городе

Если посетить Гонолулу, то станет понятно, что он не выглядит изолированным. Здесь есть небоскребы, большие дороги, пробки, торговые центры, различные развлечения.

Цена такой изоляции

Важно понимать, что любые продукты, товары, топливо и прочие привычные вещи доставляются с помощью авиации или контейнеровозов. За это приходится платить местным жителям.

“Гавайи занимают первое место среди штатов США по стоимости жизни — с большим отрывом. Средняя цена дома в Гонолулу — около 800 000 долларов. Литр молока стоит вдвое дороже, чем в Калифорнии. Коммунальные услуги — в 2,5 раза дороже среднеамериканских”, - сообщает источник.

Почему люди живут здесь

В Гонолулу наблюдается идеальный климат, в котором нет сильной жары и холода. Океан остается теплым весь год. Местные жители имеют разное происхождение, что делает их более открытыми и добрыми, чего нельзя сказать о других городах США.

Ранее портал "Городовой" рассказал, куда отправиться отдыхать в сентябре.

Автор:
Полина Аксенова
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