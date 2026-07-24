Перестала стирать шторку для ванной как все — 2 способа, и никакой плесени и жёлтых разводов

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Перестала тереть унитаз часами: салфетки с белизной на 10 минут — и налёт исчезает сам, без усилий и ёршика

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Наносим губкой - и на 60°C: манжета стиральной машины скрипит от чистоты - ни налета, ни плесени

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Белый налёт на сыровяленой колбасе: съедобная плесень или её нужно смывать?

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Известковый налёт на душевой лейке ушёл за 30 минут — простой способ, и вода снова бьёт мощно

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Для моркови без пустот и "волосатости" - обязательно: 2 г кислоты на 10 л - и собираем корнеплоды до 18 см в длину

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