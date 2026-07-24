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Перестала стирать шторку для ванной как все — 2 способа, и никакой плесени и жёлтых разводов

Опубликовано: 24 июля 2026 22:08
 Проверено редакцией
Перестала стирать шторку для ванной как все — 2 способа, и никакой плесени и жёлтых разводов
Перестала стирать шторку для ванной как все — 2 способа, и никакой плесени и жёлтых разводов
Legion-Media
Лимонная кислота за час убирает известковый налёт с белых штор, а «Белизна» освежает цветные. Шторка не теряет цвет, не мнётся и служит дольше без замена.

Шторка в ванной — вещь, которая собирает на себе всё: известковый налёт, мыльную пену, плесень и запах сырости. Даже при регулярной уборке она теряет вид, желтеет и покрывается разводами. Частая замена не всегда выход, а дорогие средства не всегда помогают. Есть два простых и доступных способа, которые возвращают шторке чистоту без лишних затрат, пишет эксперт по домоводству Марина Жукова.

Способ первый: лимонная кислота для белых штор

Белая шторка выдает любое загрязнение. Лимонная кислота справляется с известковым налетом мягко, без хлора и резких запахов:

  1. В ведре с водой температурой около 50 C растворяют пакетик лимонной кислоты (30 г).
  2. Шторку замачивают: тонкую — на 1 час, плотную — на 2–3.
  3. После замачивания низ обрабатывают жёсткой щёткой — налёт уходит без усилий.

Для сильно запущенных участков делают кашицу из кислоты с водой, наносят на загрязнения и оставляют на час. Результат — чистота и блеск без агрессивной химии.

Способ второй: «Белизна» для цветных штор

Цветные шторки боятся хлора, но при правильном применении «Белизна» работает деликатно и эффективно:

  • Для ручной стирки в таз с водой 40–50 C добавляют 1 колпачок средства. Опускают шторку на 15–20 минут, чистят низ щёткой, полощут тёплой водой и вешают мокрой — так она сохнет без складок.
  • В стиральной машине выбирают режим «Спортивная обувь» или «Тонкое бельё» при 20–30 C, без отжима. В барабан кладут махровое полотенце — оно работает как мягкая щётка, помогая оттирать загрязнения. Добавляют 30 мл «Белизна» и запускают стирку.

Личный опыт автора

Моя шторка в ванной служит уже десять лет, и выглядит она лучше, чем у соседки, которая меняет их каждый сезон. Раньше я боролась с налётом и запахом безуспешно, пока не узнала эти способы. Лимонная кислота спасла белую шторку без риска испортить ткань. Теперь я никогда не выбрасываю шторку, даже если она кажется безнадёжной.

Вывод

Лимонная кислота удаляет налёт с белых штор без хлора, а «Белизна» в щадящем режиме освежает цветные. Оба способа доступны, дёшевы и не требуют специальных навыков, а результат заметен сразу.

Ранее мы рассказывали, как очистить чайник корвалолом.

Автор:
Евгения Сухова
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