Городовой / Новости Петербурга / ЖКХ для пенсионеров станет дешевле: в России готовят новые льготы
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Перестала стирать шторку для ванной как все — 2 способа, и никакой плесени и жёлтых разводов Полезное
Как пережить горе — есть отличное средство: Омар Хайям раскрыл его суть еще 1000 лет назад Новости Петербурга
«Белое молоко» за 3000 рублей: как не прогадать с погодой и билетами в Лахта-центр Новости Петербурга
330 лет истории на кусочке пластика: 26 июля в кассах метро появится лимитированный «Подорожник» за 90 рублей Новости Петербурга
Замочили в растворе – и ушли на боковую: на утро даже «прабабушкин» тюль белее свадебной фаты – настоящее чудо Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Сад-огород Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

ЖКХ для пенсионеров станет дешевле: в России готовят новые льготы

Опубликовано: 24 июля 2026 20:23
 Проверено редакцией
Городовой ру
ЖКХ для пенсионеров станет дешевле: в России готовят новые льготы
фото legion-media
Что стоит за этим предложением и как его воспринимают россияне

В общественной повестке снова звучит тема поддержки пожилых граждан: замсекретаря ОП РФ Владислав Гриб выступил с инициативой ввести скидки на услуги ЖКХ для неработающих пенсионеров.

Идея направлена не просто на снижение нагрузки на семейный бюджет, а на решение более широкой социальной задачи — сохранение населения в малых городах и сёлах.

В чём заключается инициатива

Суть предложения — дать неработающим пенсионерам скидку на коммунальные платежи. При этом важно не освобождать от оплаты полностью: по мнению Владислава Гриба, нужно учитывать площадь жилья и предоставлять льготу пропорционально — так удастся избежать злоупотреблений и сделать меру адресной. Такой подход сочетает поддержку и разумную экономию бюджетных средств.

Что важно учитывать: советы для понимания ситуации

  • следить за официальными публикациями — пока речь идёт о предложении, а не о принятом законе;
  • помнить, что льготы чаще всего носят заявительный характер — даже при введении скидки её нужно будет оформить;
  • ориентироваться на региональные нормы — часть мер поддержки устанавливают на местном уровне;
  • проверять площадь жилья и состав семьи — эти параметры могут влиять на расчёт субсидии;
  • не доверять сомнительным рассылкам — достоверную информацию публикуют на сайтах госорганов и крупных информагентств.

Мнение россиян

«Если скидку сделают реальной и без лишней бюрократии — это огромная помощь, особенно в деревнях, где пенсии небольшие, а тарифы растут», — говорит жительница Костромы.

«Важно, чтобы льгота не зависела от капризов местных властей и была закреплена на федеральном уровне», — отмечает пенсионер из Тулы.

«Пропорциональная скидка по площади — разумный подход: и людям легче, и бюджет не страдает», — считает москвичка, ухаживающая за пожилой мамой.

Вывод

Предложение о скидках на ЖКХ — шаг к более адресной социальной поддержке. Если механизм будет прозрачным и удобным, такая льгота поможет пенсионерам в регионах и снизит финансовую нагрузку на их бюджеты.

Главное, чтобы инициатива не утонула в бюрократии и дошла до тех, кому она действительно нужна, отмечает источник.

Личный опыт автора

Я часто общаюсь с пожилыми родственниками в небольшом городке: для них коммунальные платежи — ощутимая статья расходов. Когда тарифы поднимаются, даже небольшая скидка заметно облегчает жизнь. Поэтому идея адресной поддержки кажется мне не просто формальной мерой, а реальным способом сделать быт пенсионеров спокойнее.

Ранее «Городовой» рассказывал, кому придется платить больше за теплицы и сараи на участке.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью