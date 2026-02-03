Городовой / Анастасия Чувакова

Анастасия Чувакова

Образование

В 2015 году окончила МГУ имени Н.П. Огарева по специальности "Право и организация социального обеспечения". В 2019 году получила высшее юридическое образование. Параллельно интересовалась журналистикой и работала копирайтером-новостником в различных изданиях. 

Профессиональный опыт

С 2020 года я смогла полностью погрузиться в работу в СМИ. Имею опыт работы в изданиях: "Правда.Ру", NVL. Специализируюсь в различных тематиках от туризма до дачных лайфхаков.

О себе:

Обожаю книги в детективном жанре, спорт и документальные фильмы и сериалы. Люблю проводить свободное время на природе и кофе. Вообще не ем сладкое.

