Образование

В 2015 году окончила МГУ имени Н.П. Огарева по специальности "Право и организация социального обеспечения". В 2019 году получила высшее юридическое образование. Параллельно интересовалась журналистикой и работала копирайтером-новостником в различных изданиях.

Профессиональный опыт

С 2020 года я смогла полностью погрузиться в работу в СМИ. Имею опыт работы в изданиях: "Правда.Ру", NVL. Специализируюсь в различных тематиках от туризма до дачных лайфхаков.

О себе:

Обожаю книги в детективном жанре, спорт и документальные фильмы и сериалы. Люблю проводить свободное время на природе и кофе. Вообще не ем сладкое.