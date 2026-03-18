Забытый бриллиант Золотого кольца: Гусь‑Хрустальный удивил меня сильнее, чем Владимир и Суздаль - чем знаменит и что там посмотреть сегодня

Город хрустальных сердец и советских сервантов

Расположенный во Владимирской области, Гусь-Хрустальный обязан своим рождением купцу Акиму Мальцову, который в 1756 году основал здесь хрустальный завод на реке Гусь. Предприятие стало сердцем города, отмечает автор канала.

Сегодня одно из исторических зданий на улице Калинина отдано под фитнес-центр. Напротив возвышается мрачный советский гигант. Он напоминает о временах, когда завод, национализированный после революции, гремел на всю страну.

Тогда хрусталь из Гусь-Хрустального был в каждом советском серванте, а молодоженам дарили именно сервизы, а не квартиры. Здесь же делали пуленепробиваемые стекла и даже иллюминатор для корабля Юрия Гагарина.

Но с распадом СССР империя хрусталя закончилась. Завод не вписался в рынок, менял владельцев, банкротился. Сотрудники, чтобы выжить, торговали продукцией на вокзалах.

Сегодня память о величии хранит Музей хрусталя, расположенный в Георгиевском соборе. Храм в советские годы лишился куполов, но с 1983 года внутри него сияет богатая коллекция.

Там представлены дореволюционные шедевры мастеров Мальцовых и советские изделия. Отдельный зал посвящен работам современной мастерицы Натальи Любимовой.

Однако главное открытие города - не в музее, а на улицах. Мальцовы оставили городу уникальное архитектурное наследство.

Помимо заводских корпусов и здания администрации, они построили для рабочих целые кварталы так называемых «мальцовских домиков».

Вдохновленный поездкой во Францию, Иван Мальцов начал возводить для своих мастеров кирпичные дома. Их сохранилось около 250, и в них до сих пор живут люди. Эти кварталы выглядят на удивление аутентично.

Сегодняшний Гусь-Хрустальный — город контрастов. Рядом с ветхими корпусами текстильной фабрики XIX века и ямами на тротуарах стоят торговые ряды и ресторан «Мальцов».

Местный завод продолжает создавать эксклюзивные шедевры, а также бронированные стекла для машин администрации президента.

