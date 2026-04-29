«Сосудистая гармошка» и кортизоловый шторм: как петербуржцам пережить резкий скачок температур

Врач советует в такие дни вести здоровый образ жизни и одеваться многослойно.

Утром выходите из дома в куртке при +6, а в обед уже жарит +19. Именно такой перепад температур в скором времени ожидает петербуржцев.

Синоптики предупреждают, что в начале мая столбики термометров могут показать да +20 градусов, хотя совсем недавно на улицах лежал снег и дул холодный ветер.

Однако долгожданное тепло наступает, мы начнем радоваться солнцу, но наш организм в этот момент будет в шоке. Для него такие скачки — это не прогулка, а настоящая проверка на прочность.

Как реагируют наши сосуды

Как рассказала "Городовому" терапевт и кардиолог Юлия Маршинцева, сосуды на холоде резко сужаются, чтобы сохранить тепло. В тепле — расширяются, чтобы охладиться.

Особенно в этот момент тяжело тем, кто уже лечит давление. Таблетки сами по себе расширяют сосуды. Если к этому добавляется резкое потепление, давление может упасть слишком сильно или, наоборот, резко подскочить. Это опасно.

Удар по сердцу и легким

Резкие перемены погоды часто вызывают тахикардию — сердце начинает колотиться быстрее. С легкими тоже не всё просто. Холодный воздух вызывает спазм бронхов.

Если у вас есть астма или хронический бронхит, такие перепады могут вызвать приступ или кашель. В такие дни лучше не дышать глубоко на резком ветру.

Почему мы чувствуем себя «разбитыми»

Погода бьет не только по физике, но и по нервам. Скачки температуры — это стресс. В кровь выбрасываются гормоны: кортизол и адреналин. Из-за этого появляются:

Головная боль и головокружение.

Сонливость (хочется лечь и не вставать).

Необъяснимая тревога.

Иммунитет тоже под прицелом

Как отмечает Юлия Маршинцева, когда организм тратит все силы на адаптацию к погоде, защита ослабевает. Иммунитет «отвлекается», и в этот момент вирусам проще всего в нас залезть.

Именно в периоды таких «качелей» люди чаще всего подхватывают простуду.

Маршинцева Юлия Терапевт, кардиолог "Поэтому это нужно предвидеть. Кто принимает препараты, им с врачами нужно подкорректировать терапию. А остальным соблюдать обычные правила: спать достаточно, так как от недосыпа реация на перепад температур сильнее. Также питаться нормально, пить воду обязательно. И всё-таки обязательно проверить витамин D. Когда все в норме, намного легче будут переноситься разные заболевания", - отметила терапевт.

Как пережить этот период: 3 простых совета