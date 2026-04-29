«Сосудистая гармошка» и кортизоловый шторм: как петербуржцам пережить резкий скачок температур

Утром выходите из дома в куртке при +6, а в обед уже жарит +19. Именно такой перепад температур в скором времени ожидает петербуржцев.
Синоптики предупреждают, что в начале мая столбики термометров могут показать да +20 градусов, хотя совсем недавно на улицах лежал снег и дул холодный ветер.
Однако долгожданное тепло наступает, мы начнем радоваться солнцу, но наш организм в этот момент будет в шоке. Для него такие скачки — это не прогулка, а настоящая проверка на прочность.
Как реагируют наши сосуды
Как рассказала "Городовому" терапевт и кардиолог Юлия Маршинцева, сосуды на холоде резко сужаются, чтобы сохранить тепло. В тепле — расширяются, чтобы охладиться.
Особенно в этот момент тяжело тем, кто уже лечит давление. Таблетки сами по себе расширяют сосуды. Если к этому добавляется резкое потепление, давление может упасть слишком сильно или, наоборот, резко подскочить. Это опасно.
Удар по сердцу и легким
Резкие перемены погоды часто вызывают тахикардию — сердце начинает колотиться быстрее. С легкими тоже не всё просто. Холодный воздух вызывает спазм бронхов.
Если у вас есть астма или хронический бронхит, такие перепады могут вызвать приступ или кашель. В такие дни лучше не дышать глубоко на резком ветру.
Почему мы чувствуем себя «разбитыми»
Погода бьет не только по физике, но и по нервам. Скачки температуры — это стресс. В кровь выбрасываются гормоны: кортизол и адреналин. Из-за этого появляются:
- Головная боль и головокружение.
- Сонливость (хочется лечь и не вставать).
- Необъяснимая тревога.
Иммунитет тоже под прицелом
Как отмечает Юлия Маршинцева, когда организм тратит все силы на адаптацию к погоде, защита ослабевает. Иммунитет «отвлекается», и в этот момент вирусам проще всего в нас залезть.
Именно в периоды таких «качелей» люди чаще всего подхватывают простуду.
"Поэтому это нужно предвидеть. Кто принимает препараты, им с врачами нужно подкорректировать терапию. А остальным соблюдать обычные правила: спать достаточно, так как от недосыпа реация на перепад температур сильнее.
Также питаться нормально, пить воду обязательно. И всё-таки обязательно проверить витамин D. Когда все в норме, намного легче будут переноситься разные заболевания", - отметила терапевт.
Как пережить этот период: 3 простых совета
- Принцип «капусты». Не надевайте одну толстую вещь. Носите несколько слоев одежды: футболку, свитер, легкую куртку. Стало жарко — сняли слой. Так вы не перегреетесь и не вспотеете, а потом вас не продует.
- Спорт — только в зале. В дни резких перепадов не бегайте на улице. Лишняя нагрузка на сосуды и сердце при нестабильной погоде — плохая идея.
- Следите за солью и водой. Соль задерживает воду и влияет на давление. В дни погодных аномалий лучше есть меньше соленого и пить обычную чистую воду.