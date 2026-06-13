Белый налет и металлический привкус: как купить вкусную и полезную черешню

На прилавках в Петербурге наконец-то появилась доступнаяя черешня. Хочется купить сразу пару килограммов и съесть их по дороге домой. Но не спешите.
Биолог и агроном Михаил Воробьев рассказал "Городовому", как выбрать ягоду, чтобы она принесла пользу, а не поход в аптеку.
Не ешьте немытое прямо у прилавка
Продавцы часто предлагают попробовать ягоду на вкус. Это отличный способ понять, не «травянистая» ли она. Хорошая черешня должна иметь яркий аромат и насыщенный вкус.
Но помните: тереть ягоду об одежду бесполезно. Носите с собой маленькую бутылочку воды. Ополоснули — попробовали. Кишечные инфекции еще никто не отменял.
Почему черешня «опаснее» яблок
Черешня созревает очень быстро. В этом и кроется подвох.
"Яблоки или груши, которые созревают в августе-сентябре, если их обработали в июне, за два месяца все пестициды уже разлагаются до безопасных концентраций.
А вот черешня — культура скороплодная. Если ягоды были обработаны пестицидами поздно, то они не успеют разложиться до безопасных значений", - отмечает эксперт.
Смотрите в «ямочку» у хвостика
Самое важное место у черешни — это углубление, где крепится плодоножка (хвостик). Внимательно рассмотрите эту «вороночку».
- Белёсый налёт: Если видите там белые следы или капли (это не пыль, а именно налёт) — это следы химии. Значит, ягоду поливали пестицидами, а дождей после этого не было.
- Серый налёт: Обычно это просто обычная дорожная пыль, она смывается проще.
"Если увидели белый налет, то лучше отказаться от ягоды, но если такой возможности нет, обязательно её замочить на 15—20 минут в воде, а потом тщательным образом промыть под проточной водой.
Страйтесь промывать каждую ягодку и этоуглубление, где плодоножка прикрепляется к ягоде. Это вот очень важный момент.
Если после всего этого, вы начинаете есть, и у вас начинает пощипывать язык, то, к сожалению пестициды были системного воздействия,которые после обработки проникают внутрь тканей.
Если у вас пощипывает язык, какой-то металлический привкус появляется, лучше выбросить", - говорит агроном.
Важно: Не мойте сразу весь объем, если не собираетесь его съесть. Мокрая черешня в холодильнике сгниет за сутки.
Держите черешню в холодильнике в бумажном пакете или пластиковом контейнере с доступом воздуха. Не кладите её рядом с сильно пахнущими продуктами (чесноком или рыбой) — ягода моментально впитывает посторонние запахи.
Ранее «Городовой» рассказывал, как найти по-настоящему сладкую клубнику.