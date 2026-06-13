Белый налет и металлический привкус: как купить вкусную и полезную черешню

Сезон сладкой ягоды наступил, но есть нюанс.

На прилавках в Петербурге наконец-то появилась доступнаяя черешня. Хочется купить сразу пару килограммов и съесть их по дороге домой. Но не спешите.

Биолог и агроном Михаил Воробьев рассказал "Городовому", как выбрать ягоду, чтобы она принесла пользу, а не поход в аптеку.

Не ешьте немытое прямо у прилавка

Продавцы часто предлагают попробовать ягоду на вкус. Это отличный способ понять, не «травянистая» ли она. Хорошая черешня должна иметь яркий аромат и насыщенный вкус.

Но помните: тереть ягоду об одежду бесполезно. Носите с собой маленькую бутылочку воды. Ополоснули — попробовали. Кишечные инфекции еще никто не отменял.

Почему черешня «опаснее» яблок

Черешня созревает очень быстро. В этом и кроется подвох.

"Яблоки или груши, которые созревают в августе-сентябре, если их обработали в июне, за два месяца все пестициды уже разлагаются до безопасных концентраций. А вот черешня — культура скороплодная. Если ягоды были обработаны пестицидами поздно, то они не успеют разложиться до безопасных значений", - отмечает эксперт.

Смотрите в «ямочку» у хвостика

Самое важное место у черешни — это углубление, где крепится плодоножка (хвостик). Внимательно рассмотрите эту «вороночку».

Белёсый налёт: Если видите там белые следы или капли (это не пыль, а именно налёт) — это следы химии. Значит, ягоду поливали пестицидами, а дождей после этого не было.

Если видите там белые следы или капли (это не пыль, а именно налёт) — это следы химии. Значит, ягоду поливали пестицидами, а дождей после этого не было. Серый налёт: Обычно это просто обычная дорожная пыль, она смывается проще.

"Если увидели белый налет, то лучше отказаться от ягоды, но если такой возможности нет, обязательно её замочить на 15—20 минут в воде, а потом тщательным образом промыть под проточной водой. Страйтесь промывать каждую ягодку и этоуглубление, где плодоножка прикрепляется к ягоде. Это вот очень важный момент. Если после всего этого, вы начинаете есть, и у вас начинает пощипывать язык, то, к сожалению пестициды были системного воздействия,которые после обработки проникают внутрь тканей. Если у вас пощипывает язык, какой-то металлический привкус появляется, лучше выбросить", - говорит агроном.

Важно: Не мойте сразу весь объем, если не собираетесь его съесть. Мокрая черешня в холодильнике сгниет за сутки.

Держите черешню в холодильнике в бумажном пакете или пластиковом контейнере с доступом воздуха. Не кладите её рядом с сильно пахнущими продуктами (чесноком или рыбой) — ягода моментально впитывает посторонние запахи.

Ранее «Городовой» рассказывал, как найти по-настоящему сладкую клубнику.