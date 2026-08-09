Влюбляешься сразу и на всю жизнь: «Бадзина» — греческий пирог на скорую руку

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Беру 100 г муки и 1 яйцо: Готовлю классный завтрак за 10 минут - домашние молят о добавке

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Беру кусок сыра и 2 стакана муки - через 10 минут поднос сочных румяных хачапури готов: жарю на сковороде

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Готовлю сочные и мягкие котлеты без яйца и с луком — и они тают во рту, ароматные, нежные, как у бабушки

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Готовлю кабачки без муки всё лето — меняю начинку, и каждый раз новый вкус

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Проколола яйца и закопала в огороде: на следующий год обомлела от урожая – даже навоз справляется хуже

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