Влюбляешься сразу и на всю жизнь: «Бадзина» — греческий пирог на скорую руку

Свое название пирог получил от твердого сыра «базос», при этом изначально в его состав не входили кабачки. В настоящее время часто используются и другие сорта сыра, такие как фета или гравьера. «Бадзина» представляет собой кулинарное наследие, передаваемое из поколения в поколение. Это блюдо не только обладает превосходным вкусом, но и символизирует простоту, традиции и гостеприимство греческого народа. Пирог подают к чаю или кофе как сытное угощение.
Ингредиенты:
- кабачок — 4 шт;
- яйца — 2 шт;
- базилик — 2 ст. ложки;
- мята — 1 ч. ложка;
- петрушка — 1/3 пучка;
- йогурт — 100 гр;
- мука — 250 гр;
- сыр фета — 100 гр;
- оливковое масло — 50 мл;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу.
Процесс приготовления
Натрите кабачки и удалите излишки жидкости. Добавьте к овощам измельченный базилик, петрушку, мяту, отварные яйца и раскрошенную фету.
Тщательно перемешайте полученную смесь.
Затем добавьте муку и йогурт.
Смажьте форму маслом и вылейте подготовленную смесь. Выпекайте в течение 50 минут при температуре 180 градусов Цельсия.
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