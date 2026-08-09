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Влюбляешься сразу и на всю жизнь: «Бадзина» — греческий пирог на скорую руку

Опубликовано: 9 августа 2026 06:07
 Проверено редакцией
Влюбляешься сразу и на всю жизнь: «Бадзина» — греческий пирог на скорую руку
Влюбляешься сразу и на всю жизнь: «Бадзина» — греческий пирог на скорую руку
Городовой ру
Популярное греческое блюдо

Свое название пирог получил от твердого сыра «базос», при этом изначально в его состав не входили кабачки. В настоящее время часто используются и другие сорта сыра, такие как фета или гравьера. «Бадзина» представляет собой кулинарное наследие, передаваемое из поколения в поколение. Это блюдо не только обладает превосходным вкусом, но и символизирует простоту, традиции и гостеприимство греческого народа. Пирог подают к чаю или кофе как сытное угощение.

Ингредиенты:

  • кабачок — 4 шт;
  • яйца — 2 шт;
  • базилик — 2 ст. ложки;
  • мята — 1 ч. ложка;
  • петрушка — 1/3 пучка;
  • йогурт — 100 гр;
  • мука — 250 гр;
  • сыр фета — 100 гр;
  • оливковое масло — 50 мл;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу.

Процесс приготовления

Натрите кабачки и удалите излишки жидкости. Добавьте к овощам измельченный базилик, петрушку, мяту, отварные яйца и раскрошенную фету.

Тщательно перемешайте полученную смесь.
Затем добавьте муку и йогурт.

Смажьте форму маслом и вылейте подготовленную смесь. Выпекайте в течение 50 минут при температуре 180 градусов Цельсия.

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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