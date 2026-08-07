Звезды», депутаты и личный счет: как теперь платить в Telegram и не нарушить закон

Эксперт объяснил, что делать точно нельзя.

Новость о том, что Росфинмониторинг внес Павла Дурова* в список террористов и экстремистов, наделала много шума.

У многих возник логичный вопрос: а не накажут ли за то, что я просто пользуюсь этим мессенджером или плачу за Premium?

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник рассказал "Городовому", что это значит для обычного человека.

Дуров* — это не Telegram

Главное, что нужно понять: в список внесли конкретного человека, а не всё приложение. Юридически создатель мессенджера и сама платформа — это разные вещи.

Если вы пользуетесь Telegram, читаете каналы или переписываетесь — вы ничего не нарушаете. Им пользуются все: от обычных школьников до депутатов Госдумы и министров.

Можно ли платить внутри приложения?

Короткий ответ — да. На данный момент оплата подписки Telegram Premium или покупка рекламы не считается финансированием экстремизма. Деньги идут компании, а не лично Дурову* в карман.

"Более того, могу предположить что и Павел Дуров* выйдет из числа прямых бенефициаров данного мессенджера, чтобы избежать дополнительных санкций по отношению к успешно работающей структуре", - считает эксперт.

Чего делать точно не стоит

Есть одна важная тонкость. Нельзя переводить деньги напрямую Павлу Дурову*. Если вдруг вы решите отправить донат на его личный счет или каким-то образом спонсировать его личные проекты — это уже статья.

С того момента, как человека признали экстремистом, любые финансовые связи с ним лично становятся опасными.

"От прямого нарушения закона, включая оплату каких-либо платежей напрямую на счёт Павла Дурова*, признанного на территории РФ экстремистом, я бы, конечно, рекомендовала воздержаться", - говорит Юлия Вербицкая-Линник.

Пока Telegram остается главной площадкой для новостей и общения в России, массовых запретов для обычных пользователей ждать не стоит.

Ситуация меняется быстро, но на сегодняшний день вы в безопасности.

*Павел Дуров внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.