Больше с вентилятором дома не мучаюсь: турецкий способ охлаждает дом в жару без усилий и техники

Как быстро охладить квартиру без кондиционера

В летний зной, когда столбик термометра неумолимо ползет вверх, спасаться приходится подручными средствами. Кондиционер есть далеко не у всех, а привычные вентиляторы лишь перемешивают горячий воздух.

Однако существует проверенный веками способ сохранить в доме спасительную прохладу, которым активно пользуются жители жарких стран. Возьмите на вооружение турецкий метод защиты от солнца — он прост, бюджетен и не требует специальных навыков, пишет источник.

Принцип тройной защиты

Турецкая система занавешивания окон строится на трех последовательных слоях.

Первый и самый важный барьер — это белая ткань, закрепленная вплотную к стеклу. Благодаря светлому цвету она отражает до 80% солнечной энергии, не давая теплу проникнуть внутрь. Второй слой — это легкий тюль, который добавляет воздушности интерьеру. Третий, декоративный слой — портьеры, выполняющие лишь эстетическую роль, их можно использовать по желанию.

Адаптация метода в вашей квартире

Вам не нужно искать специальный гюнешлик в магазинах — его легко заменить подручными материалами.

Приобретите в швейном магазине плотную белую ткань или используйте обычную хлопковую простыню подходящего размера.

Закрепите этот экран максимально близко к оконному стеклу, используя липучки, прищепки или гардинную ленту.

Поверх повесьте ваш обычный тюль, а портьеры оставьте для декора или уберите до вечера.

Если вам не нравится идея с тканью, используйте белые жалюзи или римские шторы — физика их работы идентична.

Личный опыт

Автор «Городового» Алина Владимирова столкнулась с аномальной жарой, а вентилятор лишь гонял раскаленный воздух. Решила повесить на окно белую простыню поверх тюля. К удивлению, уже через пару часов комната перестала превращаться в духовку, и приятная прохлада держалась до заката. Чтобы усилить эффект, Алина сбрызнула ткань водой с мятным маслом — это добавило свежести.

Вывод

Турецкий способ охлаждения — гениальное решение, доступное каждому. Повесьте плотную светлую ткань перед стеклом, чтобы отражать солнечные лучи и блокировать нагрев. Это безопаснее фольги, дешевле кондиционера и выглядит эстетично, даря вашему дому долгожданную прохладу.

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