Городовой / Полезное / Народные приметы на 7 августа: что нужно и нельзя делать на Анну Холодницу
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Всплеск на 40%: в Петербурге и Ленобласти люди стали пропадать пугающе часто Новости Петербурга
Куда поехать осенью 2026 года - виза не понадобится: названы самые популярные варианты Полезное
Сделка состоялась, а справедливость — нет: почему за проданную квартиру Волочковой в Петербурге всё еще должны 5 миллионов Новости Петербурга
Герани в августе – первым делом: 1 чайная ложка на горшок — сухие палки и молодые черенки цветут наперегонки круглый год Полезное
Собака сразу ложится на ваше место, когда вы уходите - дело не только в тепле Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Туризм Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Народные приметы на 7 августа: что нужно и нельзя делать на Анну Холодницу

Опубликовано: 7 августа 2026 01:10
 Проверено редакцией
Народные приметы на 7 августа: что нужно и нельзя делать на Анну Холодницу
Народные приметы на 7 августа: что нужно и нельзя делать на Анну Холодницу
Legion-Media
В этот день не ссорятся и не берут в долг. Собирают грибы, мирятся и следят за приметами.

В народном календаре 7 августа — день Анны Зимоуказательницы. Считалось, что эта дата помогает предугадать, какой будет зима, и даёт сигнал: пора готовиться к холодам. В православной традиции в этот день вспоминают праведную Анну — мать Богородицы, чья жизнь стала образцом терпения и веры, пишет "Аргументы и Факты".

Праведная Анна: пример смирения и надежды

Анна и её муж Иоаким долгие годы не имели детей, но не переставали молиться. Их искренняя вера была вознаграждена рождением дочери — будущей Девы Марии. В этом и заключается главный смысл почитания святой: даже в самых трудных обстоятельствах смирение и надежда на Бога приносят плоды.

Что можно делать

Главное занятие дня — наблюдать за природой. Наши предки верили, что утро этого дня предсказывает характер всей зимы:

  • Холодное — к суровым морозам.
  • Дождь — к снежной зиме.
  • Ясная погода до обеднего времени — к тёплому декабрю.
  • Туман поутру — к бабьему лету.
  • Активные пчёлы — к ясному дню.

Также было принято собирать грибы и ягоды, мириться с родными, и делать добрые дела.

Чего избегали в этот день

Строгие запреты касались прежде всего отношений и быта. Нельзя было ссориться — считалось, что помириться потом будет очень трудно. Запрещалось нагружать тяжёлой работой лошадей — это могло негативно сказаться на их здоровье. Не оставляли окна открытыми на всю ночь, чтобы холодная роса и сырость не проникли в дом. Также не рекомендовалось брать в долг и давать — это сулило финансовые потери.

Вывод

Этот день, когда народная мудрость и церковная память соединяются в едином ритме. Приметы этого дня помогали крестьянам подготовиться к зиме, а запреты напоминали о важности мира в семье и уважении к труду. И сегодня, глядя на погоду в этот день, мы невольно продолжаем традицию — и, возможно, зря не прислушиваемся к тому, что подсказывает природа.

Ранее мы рассказывали о приметах в день Бориса и Глеба.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 5
🙏 3
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью