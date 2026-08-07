Народные приметы на 7 августа: что нужно и нельзя делать на Анну Холодницу

Новости по теме

Народные приметы на 6 августа: что нельзя делать в день Бориса и Глеба

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Сажаем картошку в день Бориса и Глеба Сеятелей – собираем царский урожай: 5 народных примет

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Закрываю хрустящие огурцы на зиму — и они заканчиваются уже в начале зимы: ароматные, пряные, с лёгкой кислинкой

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Мяту на зиму больше не сушу: делаю бомбическую заготовку с сахаром — всего 5 минут, и зимой пью ароматный полезный чай

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«На улице зима, а там всегда лето»: где погулять зимой с детьми в Петербурге

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