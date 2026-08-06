Без фундамента, но с фильтрацией: Петербург тестирует аттракционы на колесах

Новые аттракционы будут радовать горожан недолго.

В этом году индустрия развлечений в Петербурге удивила горожан техническими новинками и не менее «удивительными» ценами.

Колесо, которое умеет ездить

На Елагином острове появилось необычное колесо обозрения. Его называют «Колесом Ферриса» в честь инженера, придумавшего этот аттракцион еще в XIX веке.

Главная фишка — мобильность. Конструкция высотой 15 метров стоит на обычном грузовом прицепе, сообщает "Петербургский дневник".

Здесь нет мощного фундамента. Устойчивость держат специальные опоры. Колесо привезли специально к музыкальным фестивалям.

Оно прописалось у входа на Масляный луг и планирует радовать гостей аж до 8 августа 2026 года.

Аквапарк из воздуха

Вторая новинка — надувной городок у ТРК «Лето». Это не просто батут, а целый аквапарк весом в тонну с лишним. Внутри есть бассейн и горка.

Интересная деталь: воду там постоянно фильтруют, как в серьезных стационарных бассейнах. Это редкость для надувных конструкций. Попрыгать и охладиться в нем можно в любой теплый день.

Просто погулять — теперь тренд

Несмотря на новинки, петербуржцы стали осторожнее с тратами. В парке имени Бабушкина заметили: каждый седьмой гость вообще не покупает билеты на карусели.

Люди просто гуляют и наслаждаются атмосферой.

Интересно, что общая выручка парков в России выросла на 21% (до 46 млрд рублей).

Рост идет за счет туристов, которые активно едут в Петербург. Сами же горожане экономят: за один поход в парк люди стали посещать меньше аттракционов, чем раньше.

Цены, которые кусаются

Главная причина экономии — стоимость. В соцсетях и интервью горожане жалуются на «космические» ценники, пишет Business FM Петербург.

Если семья из четырех человек захочет «оттянуться по полной», поход в парк может обойтись в 56 тысяч рублей. А если добавить сюда мороженое, воду и обед, сумма легко переваливает за 60 тысяч.

Для многих это месячная зарплата, поэтому неудивительно, что прогулки по аллеям становятся популярнее экстремальных горок.

Безопасность под контролем

Кстати, все новые аттракционы теперь проходят жесткую проверку Гостехнадзора. Им выдают государственные номера, почти как автомобилям.

Если видите на карусели специальный QR-код или регистрационный знак — значит, конструкция проверена, и за безопасность можно не переживать.

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