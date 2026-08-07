Веточку в шкаф — и пахну как английская королева: на духи тратиться не надо, аромат гораздо дороже

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Капризные соседи роз: что нельзя сажать рядом — тюльпаны, можжевельник, мята и даже хрен, от них одни проблемы

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Необычный цвет, который не выгорает на солнце: эта роза подарит вам усладу для глаз – почти не требует ухода

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Подкормила розы в августе мощной смесью — и они цветут ярко, пышно, как в июне

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Мяту на зиму больше не сушу: делаю бомбическую заготовку с сахаром — всего 5 минут, и зимой пью ароматный полезный чай

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Повезет не только Розам: цветочный гороскоп на 31 июля 2026 года - все сложится в их пользу

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