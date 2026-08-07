Городовой / Новости Петербурга / Минус два метра суши в год: как Петербург остановит «поедание» пляжей Финским заливом
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Всплеск на 40%: в Петербурге и Ленобласти люди стали пропадать пугающе часто Новости Петербурга
Куда поехать осенью 2026 года - виза не понадобится: названы самые популярные варианты Полезное
Сделка состоялась, а справедливость — нет: почему за проданную квартиру Волочковой в Петербурге всё еще должны 5 миллионов Новости Петербурга
Герани в августе – первым делом: 1 чайная ложка на горшок — сухие палки и молодые черенки цветут наперегонки круглый год Полезное
Собака сразу ложится на ваше место, когда вы уходите - дело не только в тепле Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Туризм Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Минус два метра суши в год: как Петербург остановит «поедание» пляжей Финским заливом

Опубликовано: 7 августа 2026 01:28
 Проверено редакцией
Минус два метра суши в год: как Петербург остановит «поедание» пляжей Финским заливом
Минус два метра суши в год: как Петербург остановит «поедание» пляжей Финским заливом
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Сейчас готовится «генеральная схема берегозащиты» Невской губы и Финского залива. 

Финский залив — это гордость Петербурга, но и его большая проблема. Вода постепенно наступает, «съедая» пляжи и размывая береговую линию.

Чтобы город не ушел под воду, власти Петербурга начинают масштабную стройку защитных систем, сообщает "Вечерний Санкт-Петербург".

Поможет им в этом новый закон, который на днях подписал президент.

Почему это важно именно сейчас?

Долгое время в вопросах укрепления берегов была неразбериха. Было неясно, кто за это отвечает: федеральные власти или городские. Из-за юридических тонкостей важные работы часто откладывались.

Теперь всё изменилось. Регионы получили право сами назначать ответственных. В Петербурге уже начали разрабатывать «Генеральную схему берегозащиты».

Это подробная карта, на которой отметят все слабые места Невской губы и залива.

Где самая опасная ситуация?

Больше всего страдает Курортный район. Жители Репино, Комарово и Солнечного видят это своими глазами: за год берег может отступить на 1,5–2 метра.

Пляжи становятся меньше, а деревья у воды просто падают из-за размытых корней.

Специалисты составят список участков, которые нужно спасать в первую очередь. Это не просто планы на бумаге — схему внесут в Генплан города.

Это значит, что ни один застройщик не сможет игнорировать проблему размыва берегов.

Прощай, стройка у воды

Одно из самых жестких и важных нововведений — запрет на строительство. В зонах, которые часто затапливает, теперь нельзя возводить капитальные здания.

  • Никаких новых жилых комплексов или торговых центров в опасной близости к воде.
  • Строить можно только сами защитные сооружения (дамбы, волноломы, подпорные стенки).

Это защитит и природу, и деньги дольщиков, чьи дома со временем могли бы просто «поплыть».

Ранее «Городовой» рассказывал, что ждать подъема воды в Неве и Ладоге пока не стоит.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью