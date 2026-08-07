Минус два метра суши в год: как Петербург остановит «поедание» пляжей Финским заливом

Сейчас готовится «генеральная схема берегозащиты» Невской губы и Финского залива.

Финский залив — это гордость Петербурга, но и его большая проблема. Вода постепенно наступает, «съедая» пляжи и размывая береговую линию.

Чтобы город не ушел под воду, власти Петербурга начинают масштабную стройку защитных систем, сообщает "Вечерний Санкт-Петербург".

Поможет им в этом новый закон, который на днях подписал президент.

Почему это важно именно сейчас?

Долгое время в вопросах укрепления берегов была неразбериха. Было неясно, кто за это отвечает: федеральные власти или городские. Из-за юридических тонкостей важные работы часто откладывались.

Теперь всё изменилось. Регионы получили право сами назначать ответственных. В Петербурге уже начали разрабатывать «Генеральную схему берегозащиты».

Это подробная карта, на которой отметят все слабые места Невской губы и залива.

Где самая опасная ситуация?

Больше всего страдает Курортный район. Жители Репино, Комарово и Солнечного видят это своими глазами: за год берег может отступить на 1,5–2 метра.

Пляжи становятся меньше, а деревья у воды просто падают из-за размытых корней.

Специалисты составят список участков, которые нужно спасать в первую очередь. Это не просто планы на бумаге — схему внесут в Генплан города.

Это значит, что ни один застройщик не сможет игнорировать проблему размыва берегов.

Прощай, стройка у воды

Одно из самых жестких и важных нововведений — запрет на строительство. В зонах, которые часто затапливает, теперь нельзя возводить капитальные здания.

Никаких новых жилых комплексов или торговых центров в опасной близости к воде.

Строить можно только сами защитные сооружения (дамбы, волноломы, подпорные стенки).

Это защитит и природу, и деньги дольщиков, чьи дома со временем могли бы просто «поплыть».

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