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Это надолго: главный синоптик Петербурга предупредил, что ждать подъема воды в Неве и Ладоге пока не стоит

Опубликовано: 1 августа 2026 16:36
 Проверено редакцией
Это надолго: главный синоптик Петербурга предупредил, что ждать подъема воды в Неве и Ладоге пока не стоит
Это надолго: главный синоптик Петербурга предупредил, что ждать подъема воды в Неве и Ладоге пока не стоит
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
Создаются сложности для судоходства.

Если вы в последнее время гуляли по берегу Невы или Ладожского озера, то наверняка заметили: вода отступила. Там, где раньше были волны, теперь красуются песчаные косы и камни.

Главный синоптик Петербурга подтвордил "КП" — уровень воды упал почти на метр ниже нормы.

Почему так произошло?

Главная причина — капризы погоды. Последние две зимы выдались малоснежными. А ведь именно талый снег наполняет наши озера и реки весной.

В этом году все пошло не по плану: в марте резко потеплело, остатки снега быстро испарились или впитались в почву.

Настоящего половодья так и не случилось. В итоге Ладога не получила нужного объема воды из соседних рек и Онежского озера.

Проблемы для кораблей

Ситуация уже стала опасной для судоходства. Самые проблемные места сейчас — район Шлиссельбурга и река Волхов.

  • Для больших судов: Есть риск сесть на мель. Капитанам приходится быть предельно осторожными.
  • Для «Метеоров»: Скоростные теплоходы очень чувствительны к уровню воды. Если он упадет еще ниже, часть маршрутов может оказаться под угрозой.
  • Для малых лодок: Владельцам катеров тоже несладко — там, где раньше можно было спокойно пройти, теперь торчат камни.

А как же Финский залив?

Интересно, что в самом Санкт-Петербурге, со стороны залива, проблем с уровнем воды нет. Там работают другие законы. Западные ветры нагоняют воду с Балтики, поддерживая уровень.

Но, увы, «затолкнуть» эту воду обратно в Неву и Ладогу ветер не может — течение слишком сильное.

Стоит ли паниковать?

Власти и экологи просят не разводить панику. Подобное уже случалось. Старожилы помнят сухие годы в 1973-м и 2003-м.

Ладога — это огромная экосистема, которая живет своими циклами. Уровень воды в ней то падает, то растет десятилетиями.

Синоптик пока не обещает резких перемен. Чтобы уровень воды восстановился, нужны затяжные и обильные дожди по всей области и в соседней Карелии.

Пока природа берет паузу, нам остается только наблюдать за тем, как меняются привычные пейзажи.

Скорее всего, этот «сухой» период затянется до конца навигации. Поэтому, если планируете водную прогулку, выбирайте проверенные маршруты.

Ранее «Городовой» рассказывал, что скрывается за рекордным мелководьем самого большого озера Европы.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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