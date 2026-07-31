Ладога делает глубокий выдох: что скрывается за рекордным мелководьем самого большого озера Европы

Ладога мелеет, но стоит ли паниковать?

Жители Приладожья и Петербурга бьют тревогу: береговая линия Ладоги заметно отступила. Вода ушла примерно на 90 сантиметров от привычного уровня.

Соцсети пестрят фотографиями обнажившихся камней и песчаных отмелей. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко объяснил, что происходит на самом деле.

Озеро просто «дышит»

Первое и самое важное: Ладога не высыхает. Это огромное озеро живет длинными циклами. У него есть периоды «большой воды» и периоды маловодья. Эти циклы могут длиться десятилетиями.

"То же самое было в 1940 году — тогда уровень упал почти на два метра. Повторялось в 1942-м, в 1973-м, в 2003-м. И озеро каждый раз восстанавливалось", - отмечает губернатор в своем канале.

Куда делась вода?

Причина нынешней ситуации банальна — погода. Последние две зимы были скупыми на снег. Весной просто нечему было таять, и в озеро поступило мало «подпитки».

К тому же, Ладога зависит от своих притоков. Онежское озеро, Ильмень и Сайма тоже сейчас не в лучшей форме — там уровень воды также ниже нормы. Озеру просто не откуда «черпать» запасы.

Лодочники, будьте осторожны!

Для экологии и снабжения городов водой нынешний спад не критичен. Озеро слишком глубокое, чтобы это стало катастрофой. Но есть реальная опасность для тех, кто отдыхает на воде.

Там, где вы годами спокойно проходили на катере или моторке, теперь могут торчать камни или быть мелко. Скорректируйте маршруты, чтобы не оставить мотор на камнях и не сесть на мель посреди залива.

Когда ждать возвращения воды?

Природа начнет исправлять ситуацию уже этой осенью. Когда в Неве замедлится сток, уровень Ладоги постепенно поползет вверх.

Но главный прогноз зависит от зимы: если нас хорошенько завалит снегом, то к следующему лету Ладога снова станет полноводной.

Главное — не уровень, а чистота

Сантиметры — это цифры, которые меняются сами собой. Куда важнее то, на что можем повлиять мы. По словам Дрозденко, запускается большой федеральный проект «Чистая Ладога».

Ученые и экологи говорят прямо: маловодье — это повод еще внимательнее следить за качеством воды. Когда её меньше, концентрация вредных веществ может расти.

Наша задача — сохранить экосистему живой, чтобы и через 50 лет наши дети могли спокойно купаться в озере, независимо от того, какой там сегодня уровень.

Итог: Ладога в порядке, она просто проживает свой естественный цикл. Набираемся терпения и ждем снежную зиму!

Ранее «Городовой» рассказывал, какие исторические находки были сделаны при исследовании Ладоги.