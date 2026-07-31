Разводные мосты вместо лекций: почему студенты мечтают о Петербурге

Последние опросы показали, что молодежь не хочет сидеть дома. Самым желанным городом для поездок в ближайшие пару лет стал Санкт-Петербург. Его выбрали 8% студентов, сообщает ТАСС.
Следом за Северной столицей идут Алтай и Краснодарский край. Ребят тянет туда, где есть природа, горы и возможность сделать крутые фото.
В пятерку лидеров также вошли Москва, Калининград и Карелия.
Студенты — самые активные путешественники
Молодежь легка на подъем. Почти 80% студентов за последние три года хотя бы раз выезжали в другой регион. А каждый третий мечтает путешествовать 4 раза в год и чаще.
Для многих поездки по России стали частью саморазвития. Больше половины опрошенных уверены: каждому молодому человеку важно хотя бы раз увидеть свою страну своими глазами.
Лайфхаки для бюджетных поездок
Если вы студент, путешествовать можно почти за копейки. Мало кто знает, но в России активно работает программа «Студтуризм».
Благодаря ей можно останавливаться в общежитиях вузов в других городах за символические деньги.
Не забывайте и про «Пушкинскую карту». Она позволяет бесплатно ходить в музеи, театры и даже кино по всей стране. В том же Питере или Москве это помогает сэкономить тысячи рублей на культурной программе.
Не только классика: новые фавориты
Помимо Москвы и Петербурга, в список желанных мест попали:
- Байкал и Камчатка — для тех, кто ищет экзотику и мощную энергетику.
- Дагестан — сейчас это один из самых быстрорастущих регионов по числу туристов.
- Мурманск — за северным сиянием и атмосферой Арктики.
Россия оказалась намного разнообразнее, чем мы привыкли думать. И радует то, что молодежь это замечает первой.
Ранее «Городовой» рассказывал, почему отели Петербурга дорожают, но теряют деньги.