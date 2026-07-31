Разводные мосты вместо лекций: почему студенты мечтают о Петербурге

Россияне стали активно исследовать свою страну, и главными «двигателями» этого тренда стали студенты.

Последние опросы показали, что молодежь не хочет сидеть дома. Самым желанным городом для поездок в ближайшие пару лет стал Санкт-Петербург. Его выбрали 8% студентов, сообщает ТАСС.

Следом за Северной столицей идут Алтай и Краснодарский край. Ребят тянет туда, где есть природа, горы и возможность сделать крутые фото.

В пятерку лидеров также вошли Москва, Калининград и Карелия.

Студенты — самые активные путешественники

Молодежь легка на подъем. Почти 80% студентов за последние три года хотя бы раз выезжали в другой регион. А каждый третий мечтает путешествовать 4 раза в год и чаще.

Для многих поездки по России стали частью саморазвития. Больше половины опрошенных уверены: каждому молодому человеку важно хотя бы раз увидеть свою страну своими глазами.

Лайфхаки для бюджетных поездок

Если вы студент, путешествовать можно почти за копейки. Мало кто знает, но в России активно работает программа «Студтуризм».

Благодаря ей можно останавливаться в общежитиях вузов в других городах за символические деньги.

Не забывайте и про «Пушкинскую карту». Она позволяет бесплатно ходить в музеи, театры и даже кино по всей стране. В том же Питере или Москве это помогает сэкономить тысячи рублей на культурной программе.

Не только классика: новые фавориты

Помимо Москвы и Петербурга, в список желанных мест попали:

Байкал и Камчатка — для тех, кто ищет экзотику и мощную энергетику.

— для тех, кто ищет экзотику и мощную энергетику. Дагестан — сейчас это один из самых быстрорастущих регионов по числу туристов.

— сейчас это один из самых быстрорастущих регионов по числу туристов. Мурманск — за северным сиянием и атмосферой Арктики.

Россия оказалась намного разнообразнее, чем мы привыкли думать. И радует то, что молодежь это замечает первой.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему отели Петербурга дорожают, но теряют деньги.