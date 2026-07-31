«Я дрожу уже сейчас»: Эдита Пьеха планирует дать концерт в «Октябрьском»

Певица сегодня отмечает День рождения.

Легенда советской эстрады Эдита Пьеха отмечает 89-летие. Уже несколько лет не появляется на экранах и не дает концертов. Поклонники беспокоятся: как живет их любимица?

Оказалось, Эдита Станиславовна вовсе не грустит в одиночестве, а копит силы для очень важного события.

Тихая жизнь в «Северном сиянии»

Сейчас певица живет в своем загородном доме в деревне под Всеволожском (Ленинградская область). Свой уютный особняк она ласково называет «Северным сиянием».

Эдита Станиславовна ведет закрытый образ жизни. Рядом с ней — две верные помощницы, которые стали ей почти родными.

Дни проходят спокойно: прогулки по свежему воздуху, просмотр старых фильмов и редкие визиты самых близких.

Певица давно жаловалась на проблемы с ногами, поэтому сейчас она предпочитает домашний уют шумным тусовкам.

Грандиозный план на 90-летие

Несмотря на почтенный возраст и долгий перерыв в карьере, Пьеха не собирается уходить по-тихому.

У неё есть заветная мечта — отметить свой 90-летний юбилей большим концертом. Об этом стало известно "КП". Это событие должно произойти в 2027 году.

Площадка уже выбрана — знаменитый БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Это место для артистки знаковое, почти «родное».

Власти города уже пообещали помочь с организацией, так что дело осталось за малым — за здоровьем и вдохновением.

«Дрожу как девчонка»

Удивительно, но даже спустя десятки лет на сцене, Эдита Станиславовна признается в сильном волнении. Она честно говорит: «Я дрожу уже сейчас».

Артистка шутит, что перед выходом на сцену ей придется выпить целый флакон валерьянки.

Для неё выступление — это не просто работа, а «трепет творчества». Она не хочет выходить «просто так», ей важно подарить зрителям ту самую магию, за которую её полюбили миллионы.

Семья и друзья всегда рядом

Организацией юбилейного шоу уже занимаются её дочь Илона Броневицкая и внук Стас Пьеха. Это будет настоящий семейный и дружеский подряд. Свое участие подтвердили и старые друзья по цеху:

Игорь Корнелюк (с ним Пьеха когда-то пела дуэтом);

(с ним Пьеха когда-то пела дуэтом); Татьяна Буланова, которая всегда с огромным уважением относилась к Эдите Станиславовне.

Признание города

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил певицу с очередным днем рождения. Он еще раз напомнил, что Пьеха — это символ города.

Она была первой, кто начал ходить по сцене с микрофоном в руках и просто разговаривать со зрителем. Именно за эту искренность её продолжают ждать, сколько бы лет ни прошло с последнего концерта.

Ждем 2027 год и верим, что «леди эстрады» снова выйдет под аплодисменты и скажет свое знаменитое: «Я люблю вас!».