Когда окрошка надоела: как приготовить ботвинью

Её называли «королевой супов».

Когда на улице жара, мы привыкли вспоминать про окрошку. Но раньше на Руси главным летним блюдом считалась ботвинья.

Её называли «королевой супов». Это изысканное, освежающее и очень сытное блюдо, которое незаслуженно забыли.

Шеф-повар историк кулинарии Антон Прокофьев рассказал "Городовому" что это за блюдо и как его приготовить.

Что это вообще такое?

Если коротко, ботвинья — это холодный суп на квасе с огромным количеством зелени и рыбой. Название пошло от слова «ботва».

В отличие от окрошки, где всё мелко крошится, в ботвинье важна правильная подготовка каждого листика.

Какую зелень брать?

Основа вкуса — это трио: щавель, шпинат и молодая свекольная ботва.

"Как правило, используется братва свёклы, шпинат, щавель. Всё это ошпаривается, щавель протираем через сито, ошпаренную братву свёклу нарезаем тонкими полосками. Шпинат просто нарезаем тонкими полосками", - рассказывает эксперт.

Главный секрет — правильный квас

Запомните: обычный сладкий квас из бутылки всё испортит. Для ботвиньи нужен только белый несладкий квас. Он кислый и терпкий.

Именно такой вкус идеально сочетается с рыбой и зеленью. Чтобы сделать его еще круче, добавьте в тарелку ложку тертого хрена и немного ядреной русской горчицы.

Рыба — это обязательно

Ботвинья не бывает вегетарианской. К ней всегда подавали «благородную» рыбу: осетрину, лосося, сига или судака. Рыбу готовят отдельно.

"Её нужно слегка припустить в кипящей воде — чтобы белок свернулся, но мясо осталось нежным", - отмечает шеф-повар.

Затем рыбу охлаждают, нарезают крупными кусками и подают либо прямо в тарелке, либо на отдельном блюдце.

Почему стоит попробовать?

Это не просто еда, а настоящий витаминный заряд. Она намного легче окрошки с колбасой и гораздо богаче по вкусу.

Если хотите удивить близких необычным обедом в жаркий день — ботвинья будет идеальным выбором. Это вкус настоящей русской истории в одной тарелке.

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