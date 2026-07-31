Когда окрошка надоела: как приготовить ботвинью

Когда на улице жара, мы привыкли вспоминать про окрошку. Но раньше на Руси главным летним блюдом считалась ботвинья.
Её называли «королевой супов». Это изысканное, освежающее и очень сытное блюдо, которое незаслуженно забыли.
Шеф-повар историк кулинарии Антон Прокофьев рассказал "Городовому" что это за блюдо и как его приготовить.
Что это вообще такое?
Если коротко, ботвинья — это холодный суп на квасе с огромным количеством зелени и рыбой. Название пошло от слова «ботва».
В отличие от окрошки, где всё мелко крошится, в ботвинье важна правильная подготовка каждого листика.
Какую зелень брать?
Основа вкуса — это трио: щавель, шпинат и молодая свекольная ботва.
"Как правило, используется братва свёклы, шпинат, щавель. Всё это ошпаривается, щавель протираем через сито, ошпаренную братву свёклу нарезаем тонкими полосками.
Шпинат просто нарезаем тонкими полосками", - рассказывает эксперт.
Главный секрет — правильный квас
Запомните: обычный сладкий квас из бутылки всё испортит. Для ботвиньи нужен только белый несладкий квас. Он кислый и терпкий.
Именно такой вкус идеально сочетается с рыбой и зеленью. Чтобы сделать его еще круче, добавьте в тарелку ложку тертого хрена и немного ядреной русской горчицы.
Рыба — это обязательно
Ботвинья не бывает вегетарианской. К ней всегда подавали «благородную» рыбу: осетрину, лосося, сига или судака. Рыбу готовят отдельно.
"Её нужно слегка припустить в кипящей воде — чтобы белок свернулся, но мясо осталось нежным", - отмечает шеф-повар.
Затем рыбу охлаждают, нарезают крупными кусками и подают либо прямо в тарелке, либо на отдельном блюдце.
Почему стоит попробовать?
Это не просто еда, а настоящий витаминный заряд. Она намного легче окрошки с колбасой и гораздо богаче по вкусу.
Если хотите удивить близких необычным обедом в жаркий день — ботвинья будет идеальным выбором. Это вкус настоящей русской истории в одной тарелке.
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