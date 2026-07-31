1 чайная ложка на куст - и огурцы шпарят зеленцы до морозов: забудьте про сухие завязи и горечь

Чем подкормить огурцы в августе, чтобы продлить плодоношение вплоть до октября.

Август – ответственная пора для огуречных грядок. Растения активно плодоносят, но перепады температур и ночные росы часто провоцируют болезни. Чтобы поддержать огурцы и не потерять урожай до самой осени, опытный агроном Ксения Давыдова рекомендует обращаются к необычному помощнику – куркуме. Эта специя, привычная на кухне, неожиданно эффективно работает и в огороде.

Чем полезна куркума для огуречных кустов

У этой специи два ключевых свойства для огородников:

Во-первых, мощный противогрибковый эффект: куркумин угнетает возбудителей мучнистой росы и корневых гнилей, создавая защитный барьер. Во-вторых, мягкая стимуляция иммунитета: растение лучше усваивает питание из почвы и быстрее восстанавливается после жары или затяжных дождей.

Важно понимать: куркума не заменяет основные удобрения с азотом, фосфором и калием – это скорее витаминная добавка для здоровья куста.

Как приготовить и применить раствор

Не сыпьте специю прямо под корень – приготовьте рабочий раствор. Размешайте 1 чайную ложку куркумы в 1 литре воды, добавьте щепотку черного перца для усиления действия куркумина. Дайте настояться 2 часа, затем разбавьте концентрат в 10 литрах воды.

Полученным средством поливайте огурцы под корень. Опрыскивание по листу тоже эффективно, особенно в смеси с молоком и йодом – такая комбинация работает как антистресс в жару.

Что запомнить при использовании куркумы:

применяйте раствор свежим, не храните его дольше суток;

поливайте только по влажной почве, чтобы не обжечь корни;

обрабатывайте в пасмурную погоду или вечером;

не превышайте дозировку – специя сильна в малых количествах.

Личный опыт

В августе огурцы на даче у родителей автора «Городового» Алины Владимировой начали желтеть и сбрасывать завязи. Они приготовили раствор куркумы с молоком и опрыскали кусты. Уже через неделю все заметили результат: листья посвежели, новые огурчики перестали горчить.

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