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Для приготовления аджики к плите не подхожу - нашла идеальный рецепт без варки: жгучая и ароматная

Опубликовано: 31 июля 2026 02:06
 Проверено редакцией
Для приготовления аджики к плите не подхожу - нашла идеальный рецепт без варки: жгучая и ароматная
Для приготовления аджики к плите не подхожу - нашла идеальный рецепт без варки: жгучая и ароматная
Городовой ру
Как приготовить аджику без варки

Домашние помидоры прекрасно подходят для приготовления аджики. Особенно вкусной закуска получается в том случае, если готовить ее без термической обработки. Портал “Аймкук” поделился подходящим рецептом.

Ингредиенты:

  • помидоры - 2,5 кг;
  • болгарский перец красный - 500 г;
  • перец горький - 3 штуки;
  • корень хрена - 200 г;
  • чеснок - 300 г;
  • уксус - 1 стакан;
  • соль - 2 столовые ложки;
  • сахар - 1 стакан.

Приготовление:

У перцев удалить плодоножки и семечки, нарезать его средними кусочками. Почистить чеснок и корень хрена. Помидоры нарезать произвольными кусками.

Выложить часть ингредиентов в кухонный комбайн, измельчить до пюреобразной консистенции. Повторять действия до тех пор, пока не закончатся продукты.

Перелить овощную массу в таз, добавить сахар, соль и 9%-й уксус. Хорошо размешать, попробовать аджику на вкус. Разложить закуску по стерилизованным банкам, закрыть крышками. Хранить аджику в холодильнике.

Личный опыт

Готовлю аджику по этому рецепту каждый год. В моей семье она съедается очень быстро. Закуска отлично сочетается с черным хлебом, мясными блюдами.

Ранее портал "Городовой" рассказал, как приготовить аджику из помидоров и яблок.

Автор:
Полина Аксенова
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