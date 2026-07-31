Для приготовления аджики к плите не подхожу - нашла идеальный рецепт без варки: жгучая и ароматная

Домашние помидоры прекрасно подходят для приготовления аджики. Особенно вкусной закуска получается в том случае, если готовить ее без термической обработки. Портал “Аймкук” поделился подходящим рецептом.
Ингредиенты:
- помидоры - 2,5 кг;
- болгарский перец красный - 500 г;
- перец горький - 3 штуки;
- корень хрена - 200 г;
- чеснок - 300 г;
- уксус - 1 стакан;
- соль - 2 столовые ложки;
- сахар - 1 стакан.
Приготовление:
У перцев удалить плодоножки и семечки, нарезать его средними кусочками. Почистить чеснок и корень хрена. Помидоры нарезать произвольными кусками.
Выложить часть ингредиентов в кухонный комбайн, измельчить до пюреобразной консистенции. Повторять действия до тех пор, пока не закончатся продукты.
Перелить овощную массу в таз, добавить сахар, соль и 9%-й уксус. Хорошо размешать, попробовать аджику на вкус. Разложить закуску по стерилизованным банкам, закрыть крышками. Хранить аджику в холодильнике.
Личный опыт
Готовлю аджику по этому рецепту каждый год. В моей семье она съедается очень быстро. Закуска отлично сочетается с черным хлебом, мясными блюдами.
Ранее портал "Городовой" рассказал, как приготовить аджику из помидоров и яблок.